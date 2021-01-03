Депутат усомнился в необходимости охранять первых лиц на фоне скандала с МВД

Депутат петербургского законодательного Борис Вишневский считает, что в передвижения многих объектов госохраны нет ничего секретного и не нужно так усердно охранять их за государственный счет. Об этом зампред «Яблока» написал в своем Twitter.

«Читаю про скандал со сбором секретных данных о перемещениях "охраняемых лиц". И сразу вопрос: а с какого перепугу надо вообще секретить, куда едет Володин или Матвиенко? Или патриарх? Или Медведев? И зачем охранять их? Чтобы было чем занять толпу бездельников из ФСО?» — спрашивает Вишневский.

Речь идет о скандале, разгоревшемся после публикации русской службы «Би-би-си», которая узнала, что в течение более чем трех лет специально подразделение МВД (Центре спецназначения по обеспечению безопасности движения), занимающееся сопровождением автомобилей первых лиц (сюда же входит руководство ФСБ и иностранные лидеры), передает сведения о передвижении в групповых чатах в WhatsApp, минуя спецсвязь.

Журналистам об этом рассказал бывший старший инспектор Центра майор Василий Ветитнев, который до этого обратился в Генпрокуратуру, но там его письмо осталось без ответа. Он утверждал, что его увольнение было связано с его нежеланием передавать секретные сведения через американский мессенджер. К журналистам он пошел ради обеспечения безопасности первых лиц, уверенный, что сейчас данные об их перемещении защищены недостаточно.

В публикации также приводилось мнение бывшего главы службы безопасности Бориса Ельцина Александра Коржакова, который, как и Вешневский, высказал свое непонимание принципа выбора людей, которым полагается госохрана. По его словам, сейчас их порядка 40 человек, а в его времена было всего шесть, включая президента. «Если бы они пользу для страны хотя бы маленькую приносили…», — сказал Коржаков.

Отметим, что накануне ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что указом президента со своего поста был уволен глава ГИБДД Москвы Юрий Дроганов. Агентство пишет, он сам написал заявление об увольнении по достижении выслуги лет, а указ датирован 4 ноября, однако многие связали отставку со скандалом вокруг публикации «Би-би-си».