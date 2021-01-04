Отставки Лаврова и Миллера, "выход из тени" дочерей Путина: прогноз политолога на 2021 год

В новый год российские эксперты вошли с довольно богатым кейсом прогнозов и ожиданий. Большинство из них, разумеется, основаны на предстоящем, как полагают все те же эксперты, транзите власти. Тем более, что этот процесс, убеждены политологи, уже в начале года может приобрести более очевидную динамику по целому ряду объективных и субъективных причин.

Впрочем, последние месяцы 2020 года привнесли в российскую политику такой набор событий и исключительных прецедентов, что многие из них будут спроецированы едва ли не на весь 2021 год. К примеру, как считает известный политолог Татьяна Становая, новый год может принести обществу немало сюрпризов в виде громких отставок, арестов и усиления политического преследования оппозиции. Как пишет эксперт в своем авторском Telegram-канале, в нынешнем году можно даже ожидать «выхода из тени» дочерей российского президента Владимира Путина, поскольку в сложившихся обстоятельствах этот шаг может оказаться для главы государства наиболее безопасным.

«В нынешнем году ожидаем серьезных обновлений. Снятия Алексея Миллера с поста главы "Газпрома" и реформы газового монополиста. Смены главы МИД России и избрания нового состава Государственной думы. К слову, не исключено, что в Госдуме появится новый спикер. Также ожидаются серьезные перестановки в силовых структурах и возможный выход дочерей Путина из тени, тем более, что скрывать их теперь опасней, чем признавать.

Одним из ключевых внешнеполитических вопросов года может стать судьба Беларуси. А вот ключевой внутренний вопрос можно условно разделить на три части: возвращение Навального, его возможную посадку Кремлем и то, вызовет ли это серьезный протест. Ну а фоном ко всему этому могут появиться новые громкие политические процессы против иноагентов, неожиданные аресты крупных фигур, рост давления на блогосферу и СМИ, раскрутка "дадинской" статьи и другие политические аресты.

Очень важно и то, что многое из происходящего в России является результатом обстоятельств, а не реализации какого-то долгосрочного плана. И эти обстоятельства зачастую оказываются непредсказуемыми. А значит неожиданностей и шоков будет довольно много, в том числе и для самой власти», – пишет Становая.