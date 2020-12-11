Путин сделал невообразимое: Становая выступила со скандальным заявлением

Главу российского государства Владимира Путина уже не первый десяток лет принято считать человеком, без которого в стране в буквальном смысле нельзя «расшевелить» ни один процесс. Во многом подобный ореол «всевластия» вокруг президента страны создали подконтрольные Кремлю СМИ, в сюжетах которых Владимир Владимирович летает со стерхами, опускается на морское дно и покоряет все новые и новые вершины, а после спускается к простым чиновникам и госслужащим, и настоящим «перстом государственника» раздает такие нужные и важные для страны и ее населения поручения.

В общем, мнение о том, что в России все держится в буквальном смысле на Путине, выпестовано многими СМИ довольно давно, а потому любые попытки заподозрить главу государства в неспособности контролировать все процессы воспринимаются, как правило, в штыки. С таким же неприятием были встречены и заявления ряда экспертов о том, что Владимир Владимирович в последние годы немного утратил хватку, а многими процессами в государстве на данный момент заведует в лучшем случае его окружение, а в худшем – группы элит, готовые противопоставить себя президенту. Не принял подобной версии и Кремль, причем, публично – постаравшись сразу же активизировать главу государства и устроить демонстрацию тотального контроля над всем происходящим в стране.

Как бы там ни было, но недавний эпизод во время встречи Владимира Путина с членами СПЧ превратился в очередной повод говорить о том, что российский президент в последнее время в той или иной степени утратил контроль над некоторыми процессами. Отдельное внимание эксперты обратили на эпизод, в рамках которого первому лицу государства пришлось комментировать уголовное преследование журналиста Ивана Сафронова. Одной из первых «странный» момент заметила политолог Татьяна Становая.

«Прежде российский президент мог допускать определенные ошибки или делать оговорки, пусть и некоторые неточности или даже передергивания. Так или иначе, но все оставалось в рамках простительного и допустимого. Но нынешний сюжет это что-то совершенно невообразимое. Впервые за два десятка лет Путин банально все переврал, просто потому, что он не в курсе происходящего. И кто там утверждает, что Путин решает все? Да он знает намного меньше нас с Вами.

На встрече с членами Совета по правам человека российский президент Владимир Путин сказал, что уголовное преследование журналиста Ивана Сафронова никак не относится к его журналистской деятельности и связано исключительно с его работой в должности советника главы корпорации «Роскосмос». Кроме всего прочего, глава государства, рассказывая об этом деле, произнес слово «осужден». Эту трансляцию вел телеканал «Россия 24», – пишет Становая в своем авторском Telegram-канал.