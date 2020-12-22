"Отравитель" Навального: экс-полковник ФСБ рассказал, какая судьба ждет Константина Кудрявцева

Не успела общественность «переварить» тот ворох взрывной информации, опубликованной международной группой журналистов-расследователей Bellingcat относительно обстоятельств отравления известного российского оппозиционера Алексея Навального и причастных к этому инциденту лиц, как сам политик «взорвал» новую информационную бомбу.

На YouTube-канале Алексея Навального было опубликовано видео, в рамках которого блогер и политик позвонил одному из своих предполагаемых (согласно данным журналистского расследования) отравителей – Константину Кудрявцеву, которого журналисты считают сотрудником института криминалистики ФСБ. Возможно, если бы не поведение самого Кудрявцева, не узнавшего в звонившем Навального, ситуация была бы не столь плачевной для него самого. Однако предполагаемый член специальной группы, отравившей популярного блогера, за почти час беседы выдал такое количество информации, что пресса будет говорить о нем в ближайшие несколько недель практически не умолкая.

Разумеется, в воздухе сразу же повис вопрос о том, какая судьба ожидает «проговорившегося спецслужбиста» после таких откровений в беседе с Алексеем Навальным. Звучали даже предположения, что Кудрявцева, в случае если он действительно причастен к указанной «операции», могут даже устранить. О возможной судьбе мужчины в интервью Youtube-каналу «И Грянул Грэм» взялся порассуждать отставной полковник ФСБ, политик и бизнесмен Геннадий Гудков, который считает, что жизни сенсационного собеседника Навального ничто не угрожает.

Геннадий Гудков // Фото: Global Look Press

«На самом деле, меня сейчас меньше всего волнует то, что случится сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, потому что он участник преступления, он не мог не понимать, что он творит, не мог не понимать преступность приказов и с удовольствием их выполняет.

Он уже наработал себе на пожизненное: он участник нарушения международной конвенции о применении боевых химических отравляющих веществ, он соучастник покушения на убийство Навального, он человек, который чинил препятствия следствию.

Меня мало интересует, что с ним случится. Я думаю, сейчас он сидит в кабинете начальства, пишет объяснительную и спрашивает, что с ним будет. Вряд ли его будет кто-то там устранять — скорее всего, его спрячут в какую-нибудь Беларусь и все», — отметил Гудков.