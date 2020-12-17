Глава МИД Германии назвал слова Путина о деле Навального "дымовой завесой"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что у России была масса возможностей прояснить случившееся с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, однако вместо этого Кремль лишь устраивает «дымовые завесы» в информационном поле.

«За последние недели и месяцы мы видели множество запусков "дымовых завес" из Москвы в связи с делом Навального. У России было много возможностей прояснить это, но этого не произошло», — приводит его слова Reuters.

По мнению Мааса, это лишь подтверждает, что введение санкций против российских чиновников было правильным решением. Официальная Москва с тех пор не сделала ничего, что бы заставило усомниться в корректности такой стратегии.

Также глава МИД ФРГ отметил, что сейчас Навальный продолжает свое восстановление в Германии.