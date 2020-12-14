Политолог озвучил тревожный прогноз для россиян на 2021 год

Граждан России ожидает тяжелый во всех смыслах 2021 год, который вполне можно будет назвать годом постепенно деградации и затухания. Поэтому все надежды на то, что 2020 год с его многочисленными испытаниями останется позади и наступит период восстановления, тщетны. Такое тревожное мнение озвучил российский политолог Георгий Федоров.

«Уходящий год, разумеется, стал крайне сложным и во многом даже переломным. Пандемия, социальный кризис, падение доходов населения страны – все это дополнилось антисоциальными законами со стороны власти. Это свидетельствует о том, что наступают крайне тяжелые времена», – приводит слова эксперта агентство «Новый день».

По мнению Федорова, 2021 год, скорее всего, не принесет россиянам никакого облегчения, поскольку реальных предпосылок для улучшения ситуации на данный момент нет.

«Как мне кажется, новый год будет крайне тяжелым во всех смыслах – экономическом, политическом, социальном и прочими. Дело в том, что ситуация в российской экономике и социальной политике не просто не улучшается, но еще и становится значительно хуже. Принимая во внимание тот факт, что 2021 год стане еще и предвыборным годом, а международная конъюнктура складывается явно не в пользу России, а также то, что у нас уже шесть лет подряд падают доходы граждан на фоне принятия правительством новых антисоциальных решений – все это вместе может привести к дальнейшему обнищанию россиян. У нас уже сейчас более 20 миллионов человек живут за чертой бедности», – отметил он.

Мало приятного принесет 2021 год и для властей, убежден специалист. В 2021 году в России пройдут выборы в Государственную думу, провести которые на фоне резко ухудшившейся экономической и социальной обстановки будет крайне сложно.

«Это колоссальные риски для власти, поскольку обычно такие избирательные кампании федерального масштаба становятся детонаторами определенных процессов. Не стоит забывать и о тотальной бедности в стране. Ведь бедное население становится непредсказуемым и чаще готово к революционным переменам», – подчеркивает политолог.

По оценке Федорова, все надежду на улучшение ситуации в наступающем году могут быть связаны исключительно с увеличением социальной активности граждан. К примеру, положительным моментом может стать потеря «Единой Россией» монополии в Госдуме, а также приход к власти оппозиционных сил, которые начали бы постепенно менять курс развития государства.