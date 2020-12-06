"Поощряют реваншизм": МИД РФ прокомментировал позицию США по Курилам

Министерство иностранных дел РФ заявило, что позиция США, которые для участия в розыгрыше грин-карты просят жителей четырех Курильских островов указывать гражданство Японии, а не России, говорит о ревизионистских настроениях американского руководства. Российская сторона настаивает, что острова были получены СССР на законных основаниях, а пересмотр международных договоренностей недопустим.

«Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм. Знайте свои границы и "красные линии"», — говорится в сообщении МИДа в Telegram.

Ранее Sobesednik.ru писал, что для участия в ежегодном американском государственном конкурсе Diversity Visa россиянам, проживающим на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, с 2018 года необходимо регистрироваться как гражданам Японии.