Власти США считают россиян из Южных Курил японцами

Рожденные на территории Южных Курил россияне по правилам розыгрышей грин-карт США должны быть указаны как граждане Японии. Как отмечает газета Hokkaido Shimbun, это действует с 2018 года, однако внимание на это обратили только сейчас.

Согласно инструкции программы Diversity Visa, по которой 55 тысяч случайных людей со всего мира ежегодно получают право переехать с семьей в США, Японией считаются острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, а те, кто живут на Южном Сахалине должны быть указаны как россияне.

На передаче этих четырех островов настаивает и сама Япония, что является помехой для заключения мирного договора между странами. Они были заняты советскими войсками во время окончания Второй Мировой войны, а затем были в присоединены к СССР.