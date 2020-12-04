Песков заявил, что Кремль не вмешивается во внутренние дела Молдовы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не оказывает влияния на внутреннюю политику Молдовы, и политические разногласия в Республике являются внутренним делом страны.

«Все, что происходит в Молдове, — это внутреннее дело этой республики», — приводит его слова ТАСС.

При этом он пояснил, что уходящий президент Игорь Додон пока продолжает занимать свою должность и не прекратил политическую борьбу со своим оппонентом, избранной президентом Майей Санду. «Но вместе с тем все, что происходит там в рамках этой политической борьбы, – это исключительно внутреннее дело Молдовы. Мы — как и в других странах СНГ — никоим образом не вмешиваемся и не хотим вмешиваться в эти дела», — добавил представитель Кремля.

Напомним, что накануне парламент Молдовы с минимальным перевесом принял закон, по которому президент лишается контроля над Службой информации и безопасности — право назначать её главу и двух его заместителей переходит законодательному собранию. Депутаты приняли это 51 голосом из 101 сразу в двух чтениях без предварительного обсуждения.

Майа Санду сочла это попыткой захвата власти и вывела людей к зданию парламента, что не помешало принять документ. Её сторонники также обвиняют действующую партию власти и персонально Игоря Додона в коррупции, расследование которой должно было начаться после вступления Санду в должность.

Додон считается пророссийским политиком, которого на выборах публично поддерживал Владимир Путин. Санду напротив считается прозападным кандидатом, она уже заявила о своем намерении вывести с территории страны российские войска.