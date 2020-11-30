"И я такой, стал задумываться": Сергей Зверев может стать депутатом Госдумы

Стилист Сергей Зверев не исключает, что может выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Государственной думы от Бурятии.

По его словам, соответствующие просьбы поступают от множества россиян, передает tayga.info. «Все соцсети завалены, директ завален предложениями стать депутатом Госдумы от Бурятии. Я смотрю кто пишет, это пишут обычные люди», – отметил он в видеообращении в Instagram, добавив, что просьбы поступают не только из Бурятии и даже не со всей России, но «со всех концов света».

«И я такой, стал задумываться», – сказал шоумен.

Весной 2019 года Сергей Зверев выходил на Красную площадь с одиночным пикетом в защиту Байкала, после чего его оповестили, что он будет поставлен на профилактический учет в полиции, как «лицо, допустившее нарушение при проведении общественно-политических мероприятий». В ответ на это стилист поздравил Владимира Путина с днем рождения.

Депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов прокомментировал заявление Зверева. «Это похвально. Но пока что сложно сказать, будет ли он эффективен как управленец, в какой сфере он может себя проявить», – приводит издание Daily Storm слова парламентария.