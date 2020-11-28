Леонид Гозман: "Они поняли, что народ за Путина голосовать не хочет"

На минувшей неделе Госдума приняла в третьем и окончательном чтении нашумевший законопроект о Госсовете РФ. В глаза бросается его откровенная рамочность, если не сказать – резиновость: исходя из его формулировок документа, председатель Госсовета, он же президент РФ, в дальнейшем сможет делать с данной структурой все, что ему вздумается. Документ ожидаемо был принят практически в том же виде, в котором его внес Путин 14 октября. То есть менее, чем за полтора месяца до принятия.

На мой взгляд, это продолжение того процесса, который был начат с принятия поправок в Конституцию. И это процесс разрушения структуры власти в России. Потому что все эти разговоры о публичной и не публичной власти, а также вносимые инновации нужны, как мне кажется, только для того, чтобы, если существующие структуры власти вдруг в какой-то ситуации вспомнят, что они на самом деле власть и начнут сопротивляться, их можно было бы задавить апелляциями к каким-то другим, конституционным или псевдоконституционным нормам. Другого смысла в этих действиях я не вижу. Вообще никакого. Я вижу в этом недоверие к демократическим институтам – нормальным, принятым, устоявшимся. А еще – выражение тревоги.

Многим наблюдателям, мне например, кажется, что у них все схвачено. Они там делают, что хотят. Однако совершение подобных шагов, таких как принятие этого закона, дают основание предположить, что не так уж там у них все схвачено. И не все так здорово, и не все они там так хорошо контролируют. По крайней мере, такое впечатление возникает. Потому что если бы у них все было под контролем, нафига, простите, все эти непонятные игры? Возможно, они сомневаются. Потому что они очень многое делают так, что говорит об их реальных сомнениях и беспокойствах. Например, когда принималась та же Конституция. Помните, как вначале менялась пропаганда этого безобразия? Сначала они апеллировали к Путину: поправка Терешковой, вот это вот все, беспредельная радость. Потом они про Путина как бы забыли и началось про домашних животных, медицину и еще какую-то ерунду. То есть они поняли, что народ-то за Путина голосовать не хочет. То есть они понимают, что к ним относятся, как относятся. Вот этот закон, возможно, тоже проявление такого беспокойства и неуверенности: а вдруг в парламенте взбунтуются? Кто его знает, все непредсказуемо. Кто бы мог подумать, что Сергей Фургал, член ЛДПР, вдруг захочет стать настоящим губернатором, будет что-то делать для людей и набирать популярность? Вот они, видимо, по этому поводу постоянно беспокоятся. И громоздят все эти законы, которым мы изумляемся в последние месяцы.

Что до спешки, в которой все это принимается: законы пишутся для холопов, а президенту даже маску надеть западло. На днях, например, он прилетел в Саров и там он и люди, которые его встречали, все были без масок. На что Песков сказал, чтобы мы не волновались, что эпидемологическая безопасность президента обеспечена. Остается только предполагать, что всех, кто присутствовал при этом, выдержали две недели в карантине – другого объяснения быть не может. Притом маска – она для того, чтобы защитить не тех, кто ее носит, а других людей. Но на других людей ему наплевать.