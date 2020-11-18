Совфед разрешил Путину отправит в Карабах миротворцев, которые там уже неделю

В ходе сегодняшнего заседания Совет Федерации единогласно принял решение дать согласие президенту РФ Владимиру Путину на переброску вооруженных формирований, включая военную технику, в Нагорный Карабах для проведения миротворческой миссии. Трансляция заседания велась на сайте Совета.

Впрочем, отправка миротворцев в Карабах началась как минимум 10 ноября, то есть более недели назад. 11 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ссылаясь на постановление СФ от 2015 года заявил, что главе государства не нужно разрешения верхней палаты парламента для перемещения войск за пределами России, передавал «Интерфакс».

Как пояснял тогдашний глава президентской администрации Сергей Иванов, в самом постановлении речь шла о Сирии, хотя в документе это указано не было.

Позднее 18 ноября сенатор Андрей Клишас пояснил ТАСС, что разрешение Совфеда все же понадобится, так как размещение войск в Карабахе долгосрочно (минимум на пять лет), а президент может принимать такие решения лишь в случаях, когда это касается оперативных задач. По его словам, 10 ноября армия отправилась в регион из-за сбитого вертолета.

Отметим, что вертолет был сбит в другом регионе на границе Армении и Нахичевани. При этом 10 ноября открыто заявлялось, что российские войска направлены в Карабах для выполнения миротворческой миссии и будут оставаться там в течение следующих пяти лет.