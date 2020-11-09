"Да какие они эффективные менеджеры!": Радзиховский раскритиковал новых министров

Политолог рассказал Sobesednik.ru, почему Владимир Путин выгнал сразу пять министров, и охарактеризовал новых назначенцев.

– Это нормально. А что, министры должны вечно сидеть? – говорит Радзиховский. – Необычно, что сразу пятеро. Но я думаю, просто скопилось. Если бы то же самое сделали в пять приемов, никто бы и не заметил. В принципе, это технические назначения, которые политического значения вообще не имеют, тем более что в России вообще нет политических министров.

Даже Шойгу или Лавров, которые формально – политические министры, на самом деле, на мой взгляд, идут туда, куда Путин повернет.

А переизбранные министры никакого отношения к политике, в том числе и экономической, не имеют. Это технические специалисты, которых могут менять, если их квалификация перестала устраивать.

Также повысили до вице-премьера бывшего министра энергетики Александра Новака. При нем же добились соглашения с ОПЕК — это для России важное соглашение, за это его и повысили. Ну и тем более, нефть как была нашим всем, так и остается.

Трое назначенцев — бывшие топ-менеджеры: Савельев из Аэрофлота возглавил Минтранс, глава Русгидро Шульгинов стал руководителем Минэнерго, «главный по вопросам Арктики» Козлов теперь пересел в кресло Минприроды. Кроме того, в правительство вошел Алексей Чекунков, которому месяц назад исполнилось 40 лет – он возглавил Минвостокразвития. Минстроем будет командовать Ирек Файзуллин – ранее он был вторым лицом в ведомстве.

Можно подумать, это эффективные менеджеры пришли в управление. Но это не так. Я знаю людей, которые имеют отношение к Аэрофлоту — они страшно обрадовались, что Савельев ушел. Вот так они его оценивают как менеджера.

А каким уж он будет министром, я сказать не могу. Кстати, акции Аэрофлота сегодня резко поднялись — думаю, уход Савельева рынок воспринял как положительный сигнал. Насчет Арктики... не думаю, что у России сейчас хватит силенок серьезно заниматься Арктикой.

Но в целом замена этих пяти министров — довольно рутинный процесс. Нужно же время от времени отклеивать людей от кресел, иначе они в них просто врастут. Поэтому отклейка штанов от кресел — дело вполне нормально. Может, так совпало, может, из-за ковида бюрократический процесс застопорился... вот и заменили всех пятерых министров скопом.