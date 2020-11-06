Активистов "Левого фронта" задержали со свернутым баннером против капитализма

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что днем 6 ноября в Москве на Кремлевской набережной сотрудники МВД в масках задержали активистов организации.

Удальцов уточняет, что причиной для задержания якобы стало то, что у граждан с собой был свернутый баннер с надписью «Капитализм убивает Россию». При задержании полицейские применили грубую силу, повалили активистов на асфальт, заломили руки, а после затолкали в автобус.

Сейчас задержанные доставлены в ОВД «Китай-город». Что им планируют предъявить, пока неизвестно. Судя по опубликованным в микроблоге снимкам, активисты пытались вывесить баннер рядом над мостом.

Ранее Сергей Удальцов совместно с депутатом Госдумы от КПРФ Юрием Синельщиковым сообщили о создании Комитета против репрессий.