"Зорькин устал": Травкин заявил о скорой отставке председателя Конституционного суда

События последнего месяца говорят о том, что законотворцы вовсю готовят почву для проводов 77-летнего председателя КС на пенсию. Эту должность Валерий Зорькин занимает уже 17 лет.

В середине октября депутат Госдумы Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас внесли поправку в закон о Конституционном суде. Согласно предложенным изменениям, президент сможет представить на пост главы КС любого чиновника, сдавшего квалификационный экзамен на должность судьи. Даже если тот ни дня не проработал в данном судебном органе.

По мнению политолога Алексея Макаркина, отставка Зорькина более чем возможна. Несмотря на то, что во многом благодаря ему этим летом и были приняты скандальные поправки в Конституцию.

Макаркин напоминает, что Зорькин находится в солидном возрасте, когда хочешь не хочешь приходится думать о сменщике.

Свое мнение о том, кто бы мог занять место Зорькина на посту председателя КС, высказал политик, экс-депутат Госдумы Николай Травкин.

Николай Травкин // скриншот YouTube

– В ГД внесён законопроект о неприкосновенности экс-президента, – напомнил Травкин. – В законопроекте есть новшество – неприкосновенность предусмотрена и за пределами срока исполнения обязанностей президента. То есть, ладно на троне, но и покинув трон можно будет жить, не обращая внимания на свод законов РФ. И почему-то кажется, что этот закон примут. Причём, без больших дебатов.

И ещё кажется, – добавил Травкин в Фейсбук, – что автор этого закона Клишас вскоре сменит уставшего Зорькина.

Напомним, что одиозный сенатор Андрей Клишас известен своими инициативами, всякий раз встречающими большое сопротивление общества: об "изоляции Рунета", о "фейковых новостях, об "оскорблении власти" и многих других.