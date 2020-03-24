А Зорькин здесь тихий: какой компромат есть у Путина на председателя КС

Sobesednik.ru выяснил, как глава Конституционного суда связан с террористическим подпольем и почему это выгодно Кремлю.

Досье

Валерий Зорькин родился в 1943 году в Приморье. Юрист. Специалист по позитивистской теории права сталинского прокурора Вышинского. В 80-е преподавал в Академии МВД. Конституционный суд возглавляет с 1991 года. С 2008-го входит в президентский Совет по противодействию коррупции. Высказывался за приоритет российского права над международным, заявлял об иностранном следе в акциях протеста против фальсификаций на выборах и осуждал отмену крепостного права в России.

В начале 2000-х семью Валерия Зорькина подозревали в связях с чеченским террористическим подпольем в Москве.

Валерий Зорькин // Фото: Global Look Press

Микуся скоро будет

В ночь с 5 на 6 июня 2001 года спецслужбы перехватили телефонный разговор между двумя абонентами – в Чечне и Москве.

«Чеченец»: Микуся, ты домой не собираешься?

«Москвич»: Скоро приеду.

«Чеченец»: Приезжай, вместе будем их уничтожать... А то что-то вы долго засиделись в Москве.

«Москвич»: Ха, здесь уже много убили...

«Чеченец»: Ха-ха-ха... Ты знаешь, где тротил нужно забрать?

«Москвич»: А ты выслал?

«Чеченец»: Да.

«Москвич»: На Пушкинской хороший был, да?

«Чеченец»: Да, мне понравилось...

Эту прослушку той же осенью опубликовал «Московский комсомолец».

Имя «чеченца» пробили сразу – полевой командир отряда Арби Бараева Зелимхан Ахмадов. А вот московский номер оказался зарегистрирован на квартиру, где жили братья Бекмурзаевы, чей отец в то время работал помощником депутата Госдумы. Одного из братьев звали как раз Микаил, а для друзей – Микуся.

Позже Микуся, за которого вступились неведомые высшие силы, получит символический срок в колонии-поселении и спустя полтора года переберется во Францию. Притом что при задержании у него, как писал «МК», изъяли бразильский пистолет «Таурус», тротил и электродетонатор типа ЭДП-р. И записную книжку, на основании записей в которой оперативники провели в Москве серию обысков на квартирах высокопоставленных чиновников.

Как выяснил «Собеседник», один из телефонных номеров из книжки Бекмурзаева был зарегистрирован по адресу квартиры, которую Кремль чуть раньше выделил… председателю Конституционного суда Валерию Зорькину.

Террорист и разбойник

«Нехорошую квартиру» на Рублевском шоссе Валерий Зорькин получил за хорошую службу весной 2000-го. Правда, уже через два месяца после такого подарка он эту квартиру «передарил». Имя засекреченного счастливчика неизвестно – в выписке из Росреестра стоит уже привычная «Российская Федерация». Но в адресных базах указано, что там жила дочь Зорькина Наталья, штатный советник председателя Конституционного суда России.

Судя по ее декларации, Наталья Зорькина формально не замужем, но в записной книжке Микаила Бекмурзаева напротив телефона Зорькиных была надпись: «Устросанов Идрис». «Собеседник» установил, что речь идет об Идрисе Устарханове, который работал в 12-м отделе милиции УВО ГУВД Москвы. Чем он занимается сейчас и в каких отношениях находится с Натальей Зорькиной, оперативно узнать не удалось. Но то, что они в этих отношениях находились, весьма вероятно.

Во всяком случае, на тот же номер телефона, только с пометкой «Идрис Наташа», сыщики наткнулись в записной книжке уже Залимхана Хасанова, который числился на спецучете Центра оперативно-розыскной информации столичного ГУВД. У стражей порядка Хасанов проходил как «криминальный элемент, прямая связь чеченских террористов (взрыв у Макдональдса 10.2002 г.)». На банальное совпадение уже мало похоже: две бомбы – в одну воронку.

На этом фоне пустяком кажется даже то, что номер дочери судьи, подписанный еще более прозрачно «Зорькина Наташа», оказался в книжке судимого за вымогательство Льва Таланова, находившегося на спецучете с окраской «разбойник».

С подобным компроматом на семью Валерий Зорькин мог бы давно лишиться как минимум своего поста, но ведь нет. Он переизбирается на него уже почти 20 лет, ведь человек с таким досье уж точно будет к Путину лоялен. Так и есть: если Борису Ельцину Конституционный суд (КС) запрещал избираться больше двух сроков, то Путину фактически разрешил править пожизненно.

Под крышей Кремля

Впрочем, у Кремля для судей КС, помимо поводка, имеется и россыпь пряников. Тот же Зорькин получал от государства квартиры и на Рублевском шоссе (целых две), и на Тихвинской (в одном доме с Дмитрием Медведевым), и на Рочдельской, где в 2000-х обосновался весь цвет политического бомонда (от Касьянова до Сердюкова). И дачные участки ему перепадали – и в Усово, и в Назарьево (последнее рублевское приобретение Зорькина от Управделами президента – имение рядом с усадьбой Архангельское, по соседству с Козаком и Грефом – издание «Проект» оценило в 220 млн рублей).

И ведь там же, в Конституционном суде, не один Зорькин в такой мантии. У судьи КС Ларисы Красавчиковой, допустим, есть полученная от Кремля роскошная квартира в 195,3 м2

в том же доме, где предоставили жилье Дмитрию Пескову. Такие ей оказаны почет и уважуха. Правда, квартиры аналогичной площади в декларации Красавчиковой почему-то нет, но это детали.

В декларациях Зорькина и его подчиненных вообще нет очень многого. Специально для судей Конституционного суда, например, в Петербурге выстроили целый судейский городок, где служители Фемиды поселились в особняках площадью 1100 кв. м и больше! Плюс для них на Неве построили многоквартирный дом с просторными 140-метровыми квартирами на улице Савушкина. Плюс отдали в распоряжение дачный поселок в Комарово...

И что, думаете, у кого-то из этих «юристов по образованию» в декларации упомянуто такое жилье как находящееся в пользовании? Правильно, таких честных среди них нет. Ведь формально все это добро записано даже не на сам Конституционный суд, а на Управление делами президента. Чтобы охранители верховного закона, рассматривая поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков для Путина, помнили, кто их сытно кормит и укладывает сладко спать. И закрывает глаза на их связи с чеченскими террористами.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2020 под заголовком «А Зорькин здесь тихий».