"Дело политическое, срок – месть!": фигурант дела "Нового величия" выступил в суде

Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский сделал резкое заявление в адрес суда накануне вынесения приговора.

Дело «Нового величия» не заканчивается. 22 октября в Люблинском суде прошли прения по делу Павла Ребровского, рассматриваемого отдельно от основного процесса. Обвинение запросило для Ребровского, который никому не причинил вреда, семь лет реального срока в колонии общего режима. Отметим, что актер Михаил Ефремов, признанный виновным в ДТП со смертельным исходом, получил восемь лет, которые Мосгорсуд сократил до семи с половиной.

На суде по основному процессу Ребровский отказался от данных на следствии показаний, заявив, что они были даны под давлением. Произошло это после того, как ему дали два года реального срока вместо обещанного условного наказания. Теперь же обвинение считает, что вина Ребровского в участии в экстремистском сообществе полностью доказана, и ложные показания он давал, чтобы избежать ответственности, а его вину подтверждают свидетели обвинения и эксперты. Речь прокурора была очень похожа на текст обвинительного заключения и речь прений на основном процессе.

Судья согласился приобщить к делу несколько материалов по обвиняемому: грамоту, полученную за помощь пожилым во время карантина, ответ на запрос работодателя Ребровского — он работает консультантом на съемках документального фильма, — и письмо председателя Московской Хельсинской Группы Светланы Астраханцевой с характеристикой от организации.

Адвокат Мария Эйсмонт в своей речи напомнила, что дело рассматривается в суде уже год. «Можем ли мы уверять, что наша группа является экстремистским сообществом? – обратилась она к суду. – Конечно, нет. Можем ли мы утверждать, что группа, собирающаяся для скандирования лозунгов, может быть квалифицирована как экстремистское сообщество? Конечно, нет. Для этого нужна конкретная цель, мотив, чтобы конкретные преступления были обозначены. Создается ощущение, что мы прослушали речь с основного процесса «Нового Величия», в которую просто была вставлена фамилия Ребровский. Мол, они собрались, среди них был Ребровский».

Мария Эйсмонт в который раз, анализируя материалы дела, отметила, что всех фигурантов дела «Нового величия» провоцировал Руслан Д. Единственное, что делал Павел – участвовал в акциях протеста. «Извините, но Ребровский занимался трепом», – констатировала защита.

«Потерпевших в этом деле нет, кроме меня и моей мамы, – сказал Павел Ребровский в последнем слове. – Дело политическое, запрошенный срок — месть за то, что я отказался оговаривать друзей. Общаться с друзьями не преступление. Я считаю себя политически преследуемым. У меня нет никаких слов, дело надо закрывать».

Приговор будет оглашен 29 октября в 10.00.