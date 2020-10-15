"В Кремле приняли окончательное решение о преемнике": политолог назвал имя будущего президента РФ

СМИ, обозреватели, эксперты, политологи и просто интересующиеся граждане уже давно ищут ответ на вопрос о том, кто же станет преемником действующего президента России Владимира Путина в случае реализации сценария так называемого «транзита власти». Особенную актуальность этот вопрос приобрел после распространения версии о том, что Владимир Владимирович долго задерживаться в президентском кресле и удерживать власть в будущем не собирается. Именно на этом фоне эксперты принялись перебирать фамилии, называя наиболее вероятных кандидатов на то, чтобы занять пост номер один в стране.

Примечательно, что среди потенциальных кандидатов неоднократно рассматривался и глава правительства Михаил Мишустин, однако в последнее время его позиции, как считают многие политологи, заметно «просели». Говорили даже о том, что у Путина уже есть желание отправить Мишустина в отставку менее чем через год после того, как он возглавил правительство. Однако, как считает известный российский политолог Аббас Галлямов, на самом деле существует немало признаков того, что в Кремле уже определились с будущим преемником Путина – более того, по словам эксперта, ряд признаков указывают на то, что этим самым преемником станет именно премьер Михаил Мишустин.

В экспертной среде, пишет политолог в статье для VTimes, обсуждается возможный политический союз между премьером Михаилом Мишустиным и главой «Сбербанка» Германом Грефом.

«Я об этом прочитал у экономиста Владислава Иноземцева. Суть заключается в том, что вскоре после назначения Мишустина на должность главы правительства "Сбербанк", который прежде принадлежал Центробанку, был передан под полный контроль Кабмина, а его медийное и рекламное направление возглавили люди Дмитрия Чернышенко, которые прежде работали в холдинге Газпром-медиа», – пишет Галлямов.

Политолог при этом напомнил, что Чернышенко является заместителем Мишустина и отвечает как раз за средства массовой информации.

«Как заявили после этого представители Сбера, корпорация планирует занять лидирующие позиции на российском рынке медиа и рекламы. Здесь важно понимать, что СМИ в России – это не просто бизнес. Это нечто значительно большее. Контроль над медиапространством является ключевым инструментом, с помощью которого Кремлю удается удерживать власть в стране. Можно вспомнить жесткие войны с олигархами и уникальными коллективами журналистов, через которых пришлось пройти режиму, пытаясь установить этот самый контроль», – объясняет эксперт логику решений в этой сфере, отмечая, что она всегда носит именно политический характер.

В то же время, как утверждает Аббас Галлямов, если Кремль на самом деле позволит Мишустину с помощью «Сбера» построить свою собственную медиа-империю, то появится возможность уверенно говорить о том, что в Кремле окончательно приняли решение о преемнике, и он начал работать над созданием своей собственной политической инфраструктуры.

«Мишустину обязательно потребуется мощная информационная поддержка, чтобы состояться в качестве крупного публичного политика», – убежден политолог.

При этом эксперт отмечает и тот факт, что показатели одобрения деятельности Михаила Владимировича после назначения на должность премьера демонстрируют хорошую динамику.

«В последнее время у премьера наметился рост антирейтинга. Так, в июле этот показатель составлял только 27%, а уже к октябрю вырос до 38%. Антирейтинг премьера демонстрировал рост даже в августе», – добавляет Галлямов.