Эксперты-статистики заявили об "инсценировке" голосования по путинским поправкам

В научном журнале Significance объяснили, почему результаты голосования по поправкам к Конституции РФ, прошедшего 1 июля, выглядят неправдоподобно. В издании, которое издает Королевское статистическое общество Великобритании и Американская статистическая ассоциация, вышла статья российских экспертов Сергея Шпилькина, Дмитрия Кобака и Максима Пшеничникова, обнаруживших массовые признаки фальсификации результатов на многих участках.

Наиболее наглядной проблемой, выявленной в ходе изучения данных, полученных в ходе всенародного волеизъявления, специалисты назвали значительное количество участков, на которых результаты голосования оказались целочисленными, то есть без знака после запятой, например, когда явка составила 85%, а не 85,3%. Таких УИКов оказалось более 3,5 тысячи (более 3% от числа всех участков), и, по мнению статистиков, это признак подгонки результатов под заранее установленные значения.

«Например, в городе Клинцы почти всегда явка на избирательных участках с нечетными номерами составляла 90%, а с четными номерами — 91%. В Нальчике большинство избирательных участков сообщило о явке около 80% при почти 90% голосов "за", за исключением случайно расположенных участков, на которых было набрано 40% голосов "за" при тех же 80% явки, что приводит к сильному бимодальному распределению», — говорится в научной работе.

Эксперты отдельно обращают внимание на Казань, где был похожий результат на множестве избирательных участков: 65% пришли и 77% проголосовали за поправки. Если умножить 0,65 на 77%, то получится, что поправки одобрили чуть больше 50% всех жителей этих районов — минимальная цифра, которой и добивался федеральный центр. Почти такая же цифра была зафиксирована в целом по стране: 77,92% поддержки при явке в 67,9%.

Авторы работы приходят к выводу, что плебисцит, названный Кремлем «триумфальным референдумом о доверии Путину», «был во многом инсценирован», так как количество аномалий установило новый рекорд на федеральных выборах в России, что говорит о «мрачных перспективах» национальной избирательной системы.