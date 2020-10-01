Путин подвержен огромному влиянию: Потапенко рассказал о трудностях российского президента

В последние годы на фоне целого ряда непопулярных решений российских властей, прозванных в народе «антисоциальными», активизировались разговоры о том, что чиновники всех уровней стране давно забыли, каково реальное предназначение занимаемых ими должностей. Во благо народа никто уже не работает, а любое попадание во власть, законодательную или исполнительную, расценивается исключительно как возможность набить карманы.

Между тем, никуда не делось и мнение о том, что вина в постепенном падении уровня жизни россиян и повышении фискальной нагрузки на них лежит непосредственно на плечах представителей либеральных правящих кланов. Некоторые эксперты, вроде того же Михаила Делягина, даже утверждают, что глава российского государства Владимир Путин планирует всерьез заняться чисткой в рядах представителей правящей элиты, что в будущем якобы поможет стабилизировать социально-экономический курс государства, направив его непосредственно на помощь обычным гражданам.

Проще говоря, тезис «царь хороший, бояре плохие» никуда не девался спустя столько лет, и за два десятка нахождения Владимира Владимировича у руля претензии в обществе регулярно возникают то к федеральным министрам, то к депутатам Госдумы, то к сенаторам, но практически никогда к президенту лично.

Однако, как считает известный российский предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко, найти подход к измененному сознанию российских чиновников уже не сможет даже Путин, поскольку президенту, по словам эксперта, в России подвластно далеко не все. Проще говоря, подчеркивает экономист, Путина сложно считать человеком, способным решить любой вопрос, поскольку он находится в зависимости от своего окружения. Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу «Спец».

«Россия уже давно прошла точку невозврата. Владимир Путин не владеет информацией о происходящем: он читает отчеты ФСО, в которые вкладывают то, что "любо хозяину".

Владимир Владимирович Путин, мягко говоря, подвержен влиянию огромного количества персоналий. Многие могут думать, что он всегда может кого-то уволить, но я вынужден таких людей огорчить: обычно чистки среди элит заканчиваются дворцовыми переворотами. Когда люди начинают формировать информационную повестку у первого лица государства, в какую то секунду они просто понимают: "А зачем нам первое лицо, когда можно просто поставить любую другую фамилию и нам будет так же комфортно?".

Надо думать другими категориями. Поверьте, выигрывает тот, у кого оружие, а у Владимира Путина оружия нет. Вооруженное окружение Путина — не его пешки, не преданные ему люди: все зиждется на тонких струнах. Самым незащищенным лицом среди охранников всегда является как раз охраняемое лицо», — заявил Потапенко.