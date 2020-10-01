"Хитро прищурился и подал документы": Павел Чиков выдвинулся на пост судьи ЕСПЧ

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков выдвинул свою кандидатуру на пост судьи Европейского суда по правам человека от РФ. За всю историю органа Россия не направила туда ни одного человека, занимающегося правозащитой и Чиков хочет изменить это.

«Каждый раз это были люди из дипломатических, судейских либо академических кругов. Ни одного адвоката, ни одного практикующего юриста, тем более ни одного правозащитника среди кандидатов не было», — поясняет он в своем Telegram-канале.

По его словам, в 2012 году адвокат Каринна Москаленко даже судилась с Минюстом за то, что вопрос выбора кандидатов в судби ЕСПЧ Россия решает в «кулуарах», а процесс выдвижения мало кому известен и бюрократизирован, однако в этот раз объявление все же было опубликовано властями.

«Я посмотрел на себя в зеркало, побрился, размял речевые мышцы, используемые в английском языке, сдунул пыль с дипломов юрфака, кандидата наук по специальности 12.00.10 и североамериканского универа. Потом вспомнил, что 7 лет ходил на Старую площадь в Совет по правам человека, больше 10 лет работал преподом, придумал кучу шуток про себя, хитро прищурился и подал документы», — пишет правозащитник.

На YouTube-канале «Агоры» он объяснил, что ЕСПЧ создавался не для того, чтобы как «конвейер» разбирать десятки тысяч жалоб, по числу которых Россия находится в лидерах, но для «установления минимальных стандартов прав и свобод человека» и создания системных требований ко всем странам и ответственность за их выполнение должны нести власти страны, а ЕСПЧ должен контролировать этот процесс.

Россия должна представить трех кандидатов, а уже из них выбор сделает парламентская ассамблея Совета Европы.