Кто такая Мария Колесникова – икона минских протестов или проект КГБ Беларуси?

Политолог Дмитрий Болкунец – о белорусской оппозиционерке, которую оставили под стражей после провокации с паспортом.

Оппозиционного белорусского политика Марию Колесникову оставили под стражей. Ее популярность от этого только набирает обороты. Девушку уже считают лицом и даже иконой сопротивления в Минске.

Политолог Дмитрий Болкунец рассказал Sobesednik.ru, станет ли Колесникова новым объединяющим символом в раздираемой противоречиями стране.

– Для меня, как и для многих, Мария Колесникова стала открытием, – говорит Блокунец. – Она, безусловно, будет вписана в историю Беларуси, и отчасти в российскую историю по некоторым моментам.

Музыкант по образованию и профессии, в конце 1990-х она участвовала в Белорусском народном фронте, в молодежном крыле, на митинги ходила. Потом переехала в Германию. А некоторое время назад оказалась в Белгазпромбанке, занималась организацией выставок и культурных проектов, куратором которых был Виктор Бабарико. А когда банкир решил баллотироваться в президенты, он взял Марию в свою предвыборную кампанию.

Она человек яркий, артистичный, музыкальный дар у нее есть, безусловно. Я думаю, если бы в Беларуси открылось окно возможностей, она проявила бы себя интересным лидером и сыграла бы важную роль в партийной системе. На роль главы партии или фракции она вполне бы тянула.

– Это могло состояться, если бы она вовремя покинула страну, как сделали многие ее соратники. Остаться было ее сознательным решением?

– Сложно понять, почему она не уехала. Провокация, которая была против нее организована на границе, до конца не понятна до сих пор.

Находясь на свободе, ей, конечно, было бы проще заниматься политической деятельностью. Но она выбрала другой путь. За что ее осуждают даже в собственном лагере. Степан Путило, ведущий самого известного белорусского телеграм-канала Nexta, поставил под сомнение, что Мария — самостоятельный персонаж. Он высказал такую версию, что она, по его мнению, является проектом КГБ Беларуси, и историю с паспортом специально устроили, чтобы раскрутить ее как оппозиционного лидера.

– Есть в этом здравое зерно?

– Я, честно, тоже про это думал. Но я знаю, что Александр Григорьевич не любит многоходовых операций, у него все просто — никаких оппозиционных политиков ручного типа быть не может. Поэтому я эту версию отметаю.

Я думаю, она действительно не хотела уезжать из Беларуси, порвала паспорт и тем самым поставила силовиков под удар и сейчас пребывает в КГБ за свою активную политическую деятельность.

Если бы Лукашенко хотел играть в свои игры и хотел бы иметь ручную оппозицию, он давно бы это сделал. Я думаю, Мария ведет самостоятельную игру. Кстати, ее арестовали, как только с должности был снят прежний глава КГБ Валерий Вакульчик и на это место назначен Иван Тертель, который арестовывал Виктора Бабрико и вообще любит жесткач.

– Почему в Беларуси сейчас пошел тренд на женское сопротивление в принципе?

– Женщин в Беларуси чуть больше, чем мужчин.

Но в большей степени это связано с тем, что очень много белорусских мужчин находятся на заработках, и экономика семей держится на женщинах. В Беларуси есть дома и даже целые районы, где ни одного мужчины не найти — все на заработках.

Нередко мужья возвращаются в гробах — от пьянки, несчастных случаев, переработок...

– Освободят, по-вашему, Марию в ближайшее время?

– Скорее ее продолжат держать в заключении. Думаю, Лукашенко будет торговать заключенными с Европой, Западом, выбивая деньги, как он делал неоднократно. У нее могло бы быть политическое будущее, но для этого должна измениться политическая система.