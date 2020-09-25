Кто такая Мария Колесникова – икона минских протестов или проект КГБ Беларуси?

Фото: Instagram

"В Кремле затаили дыхание": Максим Шевченко предрек жесткое противостояние Навального с властями
Фото: Global Look Press

"Новый МИД с новыми правилами игры": Эдвард Чесноков о возможном уходе Сергея Лаврова
Фото в статье: кадры из фильма "Гнездо" / Capella film

"Гнездо": инфернальный особняк и тысячеликий Джуд Лоу
Валерий Соловей // Фото: стоп-кадр YouTube

Валерий Соловей заявил о появлении неожиданной для Кремля альтернативы Путину
В центре внимания
Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук с дочерью Алёной и сыном Федором // фото: Сергей Иванов
Интроверт Бондарчук в гневе был страшен: 100 лет со дня рождения советского режиссера
Рис набрал в цене, а курятина держит планку: какие продукты подорожают осенью?
Валерий Соловей: Юрий Дудь имеет все шансы стать президентом после Путина

Новости дня

25 сентября, пятница

[10:09]Франция проводит расследование в связи с утечкой разговора Путина и Макрона
[09:51]Собчак расторгла контракт с арестованным крабовым бизнесом
[09:49]Посольство РФ в США упрекнуло Facebook в цензуре из-за удаления сети аккаунтов
[09:17]Собянин поручил усилить контроль за перчатно-масочным режимом в Москве
[08:47]Собянин: Пожилым с понедельника стоит самоизолироваться, возвращается удаленка
[08:28]Санкции для Лукашенко и по Навальному, Горбачев и карантин. Главное к утру 25 сентября

24 сентября, четверг

[21:55]В 7 регионах пациенты смогут консультироваться о лечении по ОМС через WhatsApp
[21:05]СК начал проверку в отношении таксиста в Советске. Он отказался везти мальчика с ДЦП
[20:46]СМИ: Закрывать экономику в связи с ковидом в Москве не будут
[20:07]На лекарство от ковида с недоказанным эффектом потратили 479 млн
[19:54]Лавров заявил, что ООН и ВОЗ действовали профессионально во время пандемии
[19:25]Россиян чаще стали не пускать в Турцию из-за срока загранпаспорта
[18:57]Собянин просит у крупных компаний оставить сотрудников на удаленке
[18:46]В США началась очередная волна антирасистских протестов из-за решения суда
[17:29]На пальцах Теска не было ногтей, а на теле обнаружен след от укола
[17:24]Третий адвокат Ефремова требует наказания, не связанного с лишением свободы
[17:12]СМИ: дочь Владимира Конкина утонула в бассейне. Отец обезумел от горя
[16:59]На квартиру Навального наложен арест из-за иска Московского школьника
[16:46]Мужчин, напавших на ОМОН, приговорили к 20 и 22 годам колонии строгого режима
[16:29]Молодежь до 20 лет сможет пообщаться с психологом о сексуализированном насилии
[15:56]Координационный совет Беларуси призвал органы власти начать переговоры
[15:16]43 супермаркета закрыли в Москве из-за нарушения масочного режима
[15:15]Путин заявил о высокой конкуренции на выборах и пользе трехдневного голосования
[15:04]Зеленский: "Северный поток – 2" – угроза для единства Европы
[14:50]За 10 лет число умерших от туберкулеза в РФ снизилось в четыре раза
[14:38]Уборщица случайно стала главой поселения. Она шла как спойлер предшественника
[14:00]В Казахстане заменят смертную казнь на пожизненный срок
[13:58]Два вице-губернатора Петербурга выступили за мораторий на закрашивание граффити
[13:08]Владимир Путин поборется с Алексеем Навальным за Нобелевскую премию мира
[12:26]"Не то тайна, не то таинство": Лукашенко думает, что не нужно оповещать об инаугурации
[11:45]В России вводятся единые правила возврата денег за билеты
[11:05]Майклу Калви не позволили снять браслет для МРТ перед удалением раковой опухоли
[10:32]Большинство россиян не верит блогерам и в перспективы этой профессии
[09:45]В России хотят внедрить систему с распознованием лиц для контроля за водителями
[09:09]Лукашенко "лишен какой-либо демократической легитимности" – Евросоюз
[08:39]Трамп встал на путь Лукашенко, против которого почти весь мир. Главное к 24 сентября

23 сентября, среда

[18:08]МИД вновь заявил, что "Новичок" в РФ и СССР не делали. Это как минимум лукавство
[17:16]Памфилова извинилась за капчу и обещала вернуть экспертный совет при ЦИКе
[16:41]"По меньшей мере сотни тысяч беженцев": Зеленский о будущем Беларуси с Лукашенко
[16:41]Рэперу Эльмину Гулиеву вынесли обвинение из-за аварии в центре Москвы

Фото: depositphotos
Кинорецепт: "Осенний марафон" за картошечкой с грибочками
Фото: depositphotos
Рецепт: что делать с урожаем кабачков
Фото: depositphotos
Уютный креатив: баклажаны, фаршированные куриной грудкой и болгарским перцем
Фото: depositphotos
Рецепт. Осторожно – персики на гриле!
Aleksandr Schemlyaev/Russian Look
Как собрать ребенка в школу по адекватной цене? Эксперты дают советы по экономии
Фото в статье: depositphotos
Топ рецептов на все времена года: рулетики с беконом и куриные грудки с персиком
Фото в статье: depositphotos
Паста без границ: топ-3 рецепта из жизнерадостной Италии
Фото в статье: depositphotos
Пшенка с красной икрой и карпаччо с клубникой: топ неожиданных вариантов известных блюд
Фото: Global Look Press
Сухой закон в Кургане и шпионские страсти в Барнауле: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Метро в Нижнем Новгороде и хамство в ярославском отеле: что обсуждали в Сети
sobesednik logo

Кто такая Мария Колесникова – икона минских протестов или проект КГБ Беларуси?

Политика
08:33, 25 сентября 2020

Кто такая Мария Колесникова – икона минских протестов или проект КГБ Беларуси?
Фото: Instagram
Фото: Instagram

Политолог Дмитрий Болкунец – о белорусской оппозиционерке, которую оставили под стражей после провокации с паспортом.

Оппозиционного белорусского политика Марию Колесникову оставили под стражей. Ее популярность от этого только набирает обороты. Девушку уже считают лицом и даже иконой сопротивления в Минске.

Политолог Дмитрий Болкунец рассказал Sobesednik.ru, станет ли Колесникова новым объединяющим символом в раздираемой противоречиями стране.

– Для меня, как и для многих, Мария Колесникова стала открытием, – говорит Блокунец. – Она, безусловно, будет вписана в историю Беларуси, и отчасти в российскую историю по некоторым моментам.

Музыкант по образованию и профессии, в конце 1990-х она участвовала в Белорусском народном фронте, в молодежном крыле, на митинги ходила. Потом переехала в Германию. А некоторое время назад оказалась в Белгазпромбанке, занималась организацией выставок и культурных проектов, куратором которых был Виктор Бабарико. А когда банкир решил баллотироваться в президенты, он взял Марию в свою предвыборную кампанию.

Она человек яркий, артистичный, музыкальный дар у нее есть, безусловно. Я думаю, если бы в Беларуси открылось окно возможностей, она проявила бы себя интересным лидером и сыграла бы важную роль в партийной системе. На роль главы партии или фракции она вполне бы тянула.

– Это могло состояться, если бы она вовремя покинула страну, как сделали многие ее соратники. Остаться было ее сознательным решением?

– Сложно понять, почему она не уехала. Провокация, которая была против нее организована на границе, до конца не понятна до сих пор.

Находясь на свободе, ей, конечно, было бы проще заниматься политической деятельностью. Но она выбрала другой путь. За что ее осуждают даже в собственном лагере. Степан Путило, ведущий самого известного белорусского телеграм-канала Nexta, поставил под сомнение, что Мария — самостоятельный персонаж. Он высказал такую версию, что она, по его мнению, является проектом КГБ Беларуси, и историю с паспортом специально устроили, чтобы раскрутить ее как оппозиционного лидера.

– Есть в этом здравое зерно?

– Я, честно, тоже про это думал. Но я знаю, что Александр Григорьевич не любит многоходовых операций, у него все просто — никаких оппозиционных политиков ручного типа быть не может. Поэтому я эту версию отметаю.

Я думаю, она действительно не хотела уезжать из Беларуси, порвала паспорт и тем самым поставила силовиков под удар и сейчас пребывает в КГБ за свою активную политическую деятельность.

Если бы Лукашенко хотел играть в свои игры и хотел бы иметь ручную оппозицию, он давно бы это сделал. Я думаю, Мария ведет самостоятельную игру. Кстати, ее арестовали, как только с должности был снят прежний глава КГБ Валерий Вакульчик и на это место назначен Иван Тертель, который арестовывал Виктора Бабрико и вообще любит жесткач.

– Почему в Беларуси сейчас пошел тренд на женское сопротивление в принципе?

– Женщин в Беларуси чуть больше, чем мужчин.

Но в  большей степени это связано с тем, что очень много белорусских мужчин находятся на заработках, и экономика семей держится на женщинах. В Беларуси есть дома и даже целые районы, где ни одного мужчины не найти — все на заработках.

Нередко мужья возвращаются в гробах — от пьянки, несчастных случаев, переработок...

– Освободят, по-вашему, Марию в ближайшее время?

– Скорее ее продолжат держать в заключении. Думаю, Лукашенко будет торговать заключенными с Европой, Западом, выбивая деньги, как он делал неоднократно. У нее могло бы быть политическое будущее, но для этого должна измениться политическая система.

Тема: Лукашенко

Теги: #Белоруссия #протесты в Белоруссии #оппозиция

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Владимир Путин и Эммануэль Марок // Фото: Global Look Press

Политика

Франция проводит расследование в связи с утечкой разговора Путина и Макрона
Нет изображения

Политика

Посольство РФ в США упрекнуло Facebook в цензуре из-за удаления сети аккаунтов
Фото: Instagram

Политика

Кто такая Мария Колесникова – икона минских протестов или проект КГБ Беларуси?
Политика
Депутат Госдумы раскрыл подробности общения Путина с дочерьми
Стало известно о стычке Платошкина и Фургала перед арестом обоих
"Стал мировой фигурой": Гудков заявил о триумфальном возвращении Навального в Россию
"Впервые такое вижу": шеф протокола Ельцина о тайной инаугурации Лукашенко
Общество
ЦИАН вновь оказался в центре скандала
Разложился на плесень и споры о мавзолее: изменится ли судьба Ленина на Красной площади
Дворкин: Виссарион построил внутри России государство размером с Бельгию
Садальский: 12 тысяч за лекарство от ковида – позор для власти. Бедные пусть умрут?
Колумнисты
Кушанашвили Отар

Кушанашвили
Отар

Зачем демонизировать Аллу Борисовну? Но в нашей местности все любят прикинуться жертвами – от Ефремова до Марии Захаровой. Всегда можно сказать: «Мою карьеру загубила Алла из ревности и зависти, и вот из-за этой старой карги я и прозябаю!» Все эти истории идут от патентованных неудачников

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Бэнкси вряд ли пожертвует своей главной фишкой. Но, проиграв системе, он, бесспорно, выиграет морально: уличная борьба с миром несправедливого капитала выйдет на новый уровень. А вот с кого бунтарю следовало бы взять пример, так это с нашего Виктора Пелевина. У того в области авторских прав все схвачено

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Современная Россия поражает полным отсутствием стыда: убили человека в тюрьме (или заставили самоубиться, невелика разница), отравили оппозиционера, поддержали людоедство – нормально. Что естественно, то не стыдно. Вообще ужасно естественная страна: делает все, что ей хочется, не особенно задумываясь о последствиях и пользе, и – «Ачётакова?!»

Культура и ТВ
Битломан Дибров резко высказался об извинениях убийцы Леннона перед Йоко Оно
Кортнев о запрете "Партизан-феста": Давить на клубы из-за политики – позор страны!
Менеджер звезды: российская певица получила $50 тысяч за клип в поддержку Лукашенко
Никита Михалков не сможет открыть Московский кинофестиваль: сел на карантин
Шоу-бизнес
Панорамное остекление и студия звукозаписи: Дима Билан переехал в загородный дом
Дочь Анастасии Заворотнюк может появиться на ТВ в качестве ведущей
Юрий Антонов готовится к прививке от ковида: артист не боится побочных эффектов
"Я буду счастлива!": Федосеева-Шукшина объявила о новой свадьбе

Здоровье
Люди отказываются от масок из-за проблем с дыханием
Женщины чаще страдают от неконтролируемого диабета
Эксперты не верят, что Арепливир помогает от коронавируса. Почему же он продается?
Сочетание инсульта и COVID-19 серьезно ухудшает прогноз
Туризм
С 1 октября авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа
Улетное настроение: россиянам разрешили отдыхать в Египте, ОАЭ и на Мальдивах
"Закроют Турцию, откроют Египет": туроператоры остановили продажи горящих туров в Анталью
Геленджик на грани забастовки: вода в городе подаётся всего на 1-2 часа в день
Авто
С 24 августа ОСАГО подорожает: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Недвижимость
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Свежий номер
Николай Платошкин / фото: соцсети
"Я чист, как стекло": Платошкин объяснил, зачем пошел в политику
Фото: личный архив Гасана Гусейнова
Гасан Гусейнов: Власть в России оккультна. Это видно, когда они боятся называть Навального
Фото в статье: Сайт МГУ, Instagram
Вип-школа с общагой для Коли. Сына Лукашенко будет учить дочь Путина?
Фото: соцсети
Аптеки продают Арепливир от ковида. Что это – фуфло по дикой цене или панацея?
Фото: Depositphotos
Создатель "Новичка": Яд в бутылку Навальному могли налить только кретины. Погиб бы весь отель

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Исполнитель главной роли Александр Петров и режиссер Илья Учитель // фото в статье: киностудия «Рок»
Режиссер Илья Учитель:
Стрельцов не виноват, его оговорили
Фото в статье: кадры из фильма "Дорогие товарищи"/скриншоты с YouTube
Долин о "Дорогих товарищах":
Кончаловский снял самый жгуче современный фильм года
Фото: Global Look Press
Глеб Павловский:
Белорусская нация – то, чего нет в России. Люди, решающие судьбу страны
Фото: личный архив Ильи Колосова
Телеведущий Илья Колосов:
Лукашенко находится в иной реальности
Евгений Цыганов // фото: Global Look Press
Евгений Цыганов:
Если уж требуют сердца перемен, то, значит, пришло им время
Фото: соцсети
"Бари сильно травмирован": Ольга Шукшина высказалась о свадьбе с сыном Алибасова
Фото: Павел Зубов
"Вы еще живы?": исхудавшая Бабкина напугала поклонников на похоронах Борисова
Фото в статье: личный архив Аники Керимовой
"Кромсать платье за 11 млн – безумие!": дизайнер Азизы о примирении с Григоряном
Фото: Instagram
"Сама на себя не похожа": поклонники не узнали сильно постаревшую Кристину Орбакайте
Фото: Instagram
"Коронка, пломба, кариес": в зубах Кристины Асмус нашли массу проблем
Фото: Global Look Press
Сила вакцины: как США готовятся контролировать мир с помощью вирусов
Стали известны подробности об экстренной посадке вертолета ЛНА
Фото: Global Look Press
Рестораторы Москвы и Санкт-Петербурга сражаются за экологию
Фото Владимира Калинина
Монологи о шансоне. Часть 8: Евгений Григорьев: Евгений Григорьев
Фото в статье: Instagram
Вандалам море по колено
^