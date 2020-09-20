В Бундестаге назвали неприемлемым для Навального опрос российскими следователями

Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген, который также является одним из претендентов на пост главы Христианского демократического союза (партия Ангелы Меркель), заявил, что нет никаких оснований верить в желание Кремля разобраться в отравлении Алексея Навального, о чем говорит отсутствие нормального расследования, а сам политик общаться с силовиками из России желания не испытывает.

«Для Алексея Навального неприемлем опрос со стороны российских следователей после того, как в России он был отравлен высокосложным нейротоксином», — приводит его слова Deutche Welle со ссылкой на интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Также Рёттген, говоря о Навальном, заявил, что «его защита и его здоровье имеют высший приоритет».

Ранее Sobesednik.ru писал, что политик выступает и за санкции против «Северного потока-2»: «Мы должны отвечать на единственном языке, который он понимает — на языке природного газа и продажи природного газа», — говорил он.

При этом соратник оппозиционера Леонид Волков уверен, что отравление своего политического оппонента «Новичком» «на самом верху» санкционировал лично Владимир Путин. В пользу такой гипотезы, по его словам, говорит уже то, что боевое отравляющее вещество вроде «Новичка» нельзя купить в магазине, а доступ к нему есть только у военных.

Напомним, что следы «Новичка» в образцах Навального независимо друг от друга обнаружили в лабораториях Германии, Франции и Швеции.