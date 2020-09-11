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11 сентября, пятница

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[10:15]За фальсификации на досрочном голосовании за 5 лет реальный срок не получил никто
[09:36]Одна из сопровождавших Навального улетела в Германию, не дав полиции разъяснений
[09:02]Сотрудники белорусской IT-компании записали видео после ареста их коллег
[08:23]Путин извинился, племянник, русские хакеры, Навальный в ООН. Главное к 11 сентября

10 сентября, четверг

[21:59]В Москве на три месяца продлили срок ареста фигурантам дела о торговле детьми
[21:15]В физическую устойчивость Трампа и Байдена в США верят больше, чем в психическую
[20:37]Российские власти приняли решение об открытии границы с Южной Осетией
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[13:30]Максим Кац за "Умное голосование", если нет кандидата от "Яблока" или Гопроектов
[12:48]"Живой или по частям": Колесникова требует наказать похитивших её силовиков
[12:16]Итальянский премьер заявил об обещании Путина расследовать отравление Навального
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[10:52]Microsoft предупредила об атаке связанных с властями РФ хакеров на Байдена
[10:22]Интернет хотят подогнать под телевизор: властей просят "зарегулировать" Сеть
[09:24]The Insider: Навальный пришел в себя, психически он в норме на 100% и всё помнит
[08:51]Сенаторы США попросили обновить санкции по "акту Магнитского"
[08:18]Новый поворот в деле Навального. Похищения в РФ и Беларуси. Главное к 10 сентября

09 сентября, среда

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[17:07]Марию Колесникову подозревают в призывах к "захвату власти". Ей грозит до 5 лет
[16:22]Ходорковский поддержал "Умное голосование" там, где нет независимых кандидатов
[16:08]Фанатов ЦСКА оштрафовали и запретили посещать матчи из-за бело-красно-белого флага
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Одна из сопровождавших Навального улетела в Германию, не дав полиции разъяснений

Политика
09:36, 11 сентября 2020

Одна из сопровождавших Навального улетела в Германию, не дав полиции разъяснений
Алексей Навальный // Фото: Global Look Press
Алексей Навальный // Фото: Global Look Press

СУ Управления на транспорте МВД РФ по СФО заявляет, что одна из сопровождавших Алексея Навального людей Марина Певчих «уклонилась» от дачи объяснений. При этом отмечается, что она живет в Великобритании, а 22 августа улетела в Германию.

«Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. В настоящее время ее местонахождение устанавливается», — приводит ТАСС сообщение регионального управления транспортной полиции.

Напомним, что Навальный был госпитализирован 20 августа, вечером 21 августа его отправили в Германию.

Как рассказывает в своем материале на YouTube издание «Проект», проверкой по факту отравления Навального занимаются местные представители правоохранительных органов вплоть до уровня участковых, людей вызывают для дачи объяснений с большой задержкой, а в транспортных средствах, на которых ездил политик, не ищут следов отравляющих веществ.

Как писало провластное издание Life без ссылок на источники, Певчих общается с Михаилом Ходорковским и Евгением Чичваркиным, которые также живут в Великобритании, и работает с Навальным с 2009 года. Сообщалось, что она летела в Москву в одном самолете с Навальным.

Теги: #Навальный

Рубрика: Политика

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