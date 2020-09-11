Одна из сопровождавших Навального улетела в Германию, не дав полиции разъяснений

СУ Управления на транспорте МВД РФ по СФО заявляет, что одна из сопровождавших Алексея Навального людей Марина Певчих «уклонилась» от дачи объяснений. При этом отмечается, что она живет в Великобритании, а 22 августа улетела в Германию.

«Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. В настоящее время ее местонахождение устанавливается», — приводит ТАСС сообщение регионального управления транспортной полиции.

Напомним, что Навальный был госпитализирован 20 августа, вечером 21 августа его отправили в Германию.

Как рассказывает в своем материале на YouTube издание «Проект», проверкой по факту отравления Навального занимаются местные представители правоохранительных органов вплоть до уровня участковых, людей вызывают для дачи объяснений с большой задержкой, а в транспортных средствах, на которых ездил политик, не ищут следов отравляющих веществ.

Как писало провластное издание Life без ссылок на источники, Певчих общается с Михаилом Ходорковским и Евгением Чичваркиным, которые также живут в Великобритании, и работает с Навальным с 2009 года. Сообщалось, что она летела в Москву в одном самолете с Навальным.