Песков заявил, что Россия сообщает больше данных о Навальном, чем немцы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что омские врачи сообщали о состоянии Алексея Навального куда чаще, чем немецкие, призвал опираться на факты и вновь заявил, что в России версия отравления не подтвердилась.

«Справедливости ради нужно все-таки обратить внимание всех, что из омской больницы предоставлялась гораздо больше и гораздо чаще информация о состоянии здоровья больного, чем, например, это делается сейчас из берлинской больницы. Это, опять, абсолютно голая констатация», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что предоставление более конкретных данных немецкой лабораторией поможет сотрудникам МВД более детально изучить обстоятельства произошедшего в ходе доследственный проверки: «В данном случае здесь мы рассчитываем на наш диалог с германскими коллегами и рассчитываем на то, что в ходе этого диалога мы получим информацию о том, что это за вещество».

При этом Песков подчеркнул, что российская сторона всё это время открыто предоставляла всю необходимую информацию, а также призвал все стороны действовать «последовательно и осторожно» с опорой на факты.

Напомним, что лаборатория вооруженных сил Германии ранее установила, что Навальный был отравлен веществом из семейства «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель сразу же потребовала от Кремля ответа, однако до сих пор ситуацию комментирует только Песков, заявляя, что немецкие власти не предоставили результаты экспертизы.