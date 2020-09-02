Адвокат сообщил о резком ухудшении состояния здоровья Николая Платошкина

Не успело российское общество отойти от истории с известным оппозиционером Алексеем Навальным, которому ранее стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, после чего он впал в кому и был вывезен для дальнейшего лечения в Германию, как ухудшилось здоровье у еще одного оппозиционера.

Как оказалось, в этот раз здоровье подвело человека, имя которого неизменно ассоциируется у россиян с резкой критикой власти. Речь о дипломате, историке, политологе, политике и общественном деятеле Николае Платошкине, которому на данный момент и без того хватает проблем – ведь он находится под следствием по обвинению в призыве к массовым беспорядкам. Информацией об ухудшении здоровья оппозиционера с прессой поделился его адвокат Александр Обозов.

«Сегодня утром произошло достаточно тревожное событие: я заехал к Николаю Платошкину, чтобы согласовать с ним некоторые документы по нашей защите в суде, и увидел, что на нем практически нет лица – речь его была затруднена, сильная головная боль. Я понял, что ему плохо и настоял на вызове скорой помощи. Экипаж скорой помощи срочно сделал кардиограмму, померил давление – выяснилось, что у него очень высокое давление. Врачи оказали ему медикаментозную помощь, однако от госпитализации Николай Платошкин категорически отказался. Ждем участкового врача, чтобы согласовать дальнейший план лечения. Будем надеяться, что никаких осложнений не будет», – рассказал Александр Обозов.