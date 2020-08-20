Томский губернатор, которого критиковал Навальный, отдал своему соседу бюджетный миллиард

До визита в Томск, после которого Алексей Навальный впал в кому, политик жестко критиковал местного губернатора-единоросса Сергея Жвачкина, который угрожал критикам власти тем, что знает, где они живут.

«Собеседник» тоже выяснил, где живет сам чиновник — в незадекларированном особняке в местечке Синий Утес, на обрывистом берегу реки Томь. Жилого дома площадью 733 м2, которым, по данным Росреестра, жена губернатора Инесса Зиновьева владеет с 2014 года, даже в свежей декларации Сергея Жвачкина нет. Хотя недвижимости у семьи чиновника и без того хватает — от 233-метровой квартиры в элитном ЖК на улице Вершинина в Томске, которая оформлена на него самого, до 204-метровой квартиры на Мичуринском проспекте в Москве, которую он переписал на одну из своих дочерей Анастасию Астахову.

А еще у главы региона есть собственное ООО «Таежное», которое занимается охотой. В принципе, чиновникам коммерческой деятельностью заниматься не особенно можно, но формально Жвачкин передал фирму в доверительное управление и в ее деятельности вроде как не участвует. Хотя, как на это смотреть. В наступившем охотничьем сезоне, например, губернатор личной подписью сам себе разрешил уничтожить на собственных угодьях 8 лосей, 21 северного оленя и 49 соболей. Ну чем не участие в своем бизнесе и чужой участи!

Но дело не только в убийстве живых существ, а в той охотничьей избушке, в которой «Таежное» по документам обосновалось. А находится она в томском селе Каргасок, на улице Максима Горького, 80. По данным Росреестра, это вполне себе небольшой жилой дом, и, судя по его нежвачкинским размерам (всего-то 42,6 кв. метра), принадлежит он вовсе не губернатору, а совсем даже неизвестному бизнесмену Сергею Писарову.

Впрочем, это он только жителям Томска и остальным россиянам до сих пор неизвестен, а Сергей Жвачкин про Писарова должен быть очень в курсе. Ведь даже телефон «Таежного» прежде принадлежал компаниям, связанным с этим самым бизнесменом. Больше того, одна из писаровских компаний — строительная «Спец-СП» тоже зарегистрирована на Горького-80, под одной крышей с фирмой губернатора. Соседи, повязанные общими делами.

Занимается эта компания строительством автодорог и в последние годы она получила госзаказов, в основном от местных властей, на 494 миллиона рублей. Маловато? Еще примерно столько же (около 496 миллионов) Сергей Писаров насобирал с подчиненных своего соседа уже как индивидуальный предприниматель. То есть выходит, что живущий в роскоши Сергей Жвачкин выделил своему соседу по бизнесу из бюджета почти миллиард! И, судя по его особняку и элитным квартирам, чувствует себя, в отличие от Навального, вполне здоровым.