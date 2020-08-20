Навальный введен в искусственную кому. К главврачу пришли сотрудники ФСБ

Оппозиционный политик Алексей Навальный помещен в искусственную кому, пишет «Омск Онлайн». Издание поясняет, что это было сделано, чтобы подключить его к аппарату ИВЛ. Состояние комы подтверждает его пресс-секретарь Кира Ярмыш. О том, что Навальный находится в коме второй степени, пишет и издание Baza. ФБК требует расследования. Ситуацию прокомментировал глава министр иностранных дел Литвы.

По данным «Омск Онлайн» в омскую больницу, в которую привезли оппозиционера, уже приехали сотрудники полиции, росгвардии и ФСБ. Последние отправились беседовать с главврачем, сообщившим ранее, что состояние Навального тяжелое. Ярмыш пишет, что полиция пытается взять объяснения с врачей, но из-за «конфиденциальности» ей их выслушать не дали.

Ярмыш утверждает, что врачи обещали объявить результаты анализов в 12 часов дня (по Омску). Сейчас там почти 13 часов, но данных до сих пор нет: «Явно тянут время и не говорят, что им известно». С лечащим врачом Навального Анастасией Васильевой его врач говорить не стал.

«Нет сомнения, что Навального отравили за его политическую позицию и деятельность. Юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ, требуем от СК РФ расследования. Алексею здоровья», — заявил руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

«Очень тревожные сообщения о предполагаемом токсическом отравлении лидера российской оппозиции Алексея Навального. Если это подтвердится, виновные должны понести ответственность. Внимательно слежу за ситуацией и желаю ему сил и скорейшего выздоровления», — написал в своем Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.