"Владимир Путин даже не догадывается": Делягин заявил, что семья Ельцина вновь рвется к власти

Персону первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина сегодня воспринимают по-разному. Для кого-то он стал символом становления новой России хотя бы за то, что привел к власти Владимира Путина. Другие критикуют его ровно за это же, считая нынешнего российского президента продуктом ошибок периода нахождения Ельцина у власти.

Есть и те, кто считает Ельцина и его наследие маркерами утраты влияния на глобальной арене и обвиняют первого главу государства в том, что именно из-за его действий страна в своем развитии и перспективах роста откатилась на многие десятилетия назад. Немало распрей точится и вокруг «Ельцин-центра», который одни воспринимают в качестве скромного огонька демократии в стране, а другие называют оплотом неолиберализма и центром формирования решений, целью которых является окончательный развал России. Однако о том, что наследие Ельцина не просто живо в памяти многих, но еще и продолжает деструктивную деятельность против основ российской государственности и даже играет против президента Путина на захват власти в стране, прежде не говорил никто.

Впрочем, так было еще недавно, а теперь существует версия о том, что семья Бориса Ельцина имеет довольно широкое представительство в высших эшелонах российской власти и ведет игру против Владимира Путина, пытаясь перехватить политическую инициативу и провоцируя принятие целого ряда решений, которые наносят болезненные удары по рейтингам нынешней власти. Такое мнение в эфире радиостанции «Аврора» озвучил известный российский политолог и экономист Михаил Делягин.

«Существует мнение, что в последнее время в СМИ идет романтизация девяностых. Да, это действительно так. Происходит это потому, что семья Ельцина пытается вернуться к власти.

Дискредитация нынешней власти при помощи пенсионной реформы, безумных налогов и коронабесия — часть достаточно длительной стратегии по возврату власти. У них есть свои люди в высших эшелонах руководства страны, которые обладают стратегическим мышлением и уже давно, совершенно спокойно ведут игру против Путина.

Президент России Владимир Путин в настоящее время об этом даже не догадывается, но это уже его трудности», — заявил Михаил Делягин.