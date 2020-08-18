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Мишустин и Дегтярев обсудили строительство школы и ремонт дороги

Политика
12:28, 18 августа 2020

Мишустин и Дегтярев обсудили строительство школы и ремонт дороги

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

«Обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, энергетики и выравнивания тарифов, реализации инфраструктурных проектов, а также социальной защиты населения», – цитирует ТАСС сообщение краевого правительства.

Также отмечается, что речь на встрече шла о проблемах обманутых дольщиков, возведении школы на 1100 мест в микрорайоне «Строитель» в Хабаровске, открытии Центра детского творчества в Николаевске-на-Амуре и реконструкции дороги Ванино – Советская Гавань. 

Уточняется, что встреча прошла в Благовещенске, где состоялось заседание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что врио главы Хабаровского края связал массовые протесты в регионе, которые начались после ареста экс-губернатора Сергея Фургала, с плохой ситуацией в сфере соцобслуживания и медицины.

Тема: Дегтярёв

Теги: #Мишустин #Хабаровск

Рубрика: Политика

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