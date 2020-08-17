Великобритания официально не признала президентские выборы в Беларуси

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своем официальном заявлении на сайте ведомства заявил, что государство не признает результаты президентских выборов в Беларуси, на которых якобы выиграл Александр Лукашенко. Там полагают, что они были сфальсифицированы.

Также он осудил жестокие силовые разгоны мирных демонстрантов и насилие над ними:

«Весь мир с ужасом взирал на то, как белорусские власти пытались насилием подавить мирные протесты после этих подтасованных президентских выборов. Великобритания не признает их результаты»

Рааб заявил, что ОБСЕ необходимо изучить, каким образом проводились фальсификации и репрессии, а также выявить виновных: «Призываем к срочному независимому расследованию по линии ОБСЕ как недостатков выборов, сделавших их нечестными, так и так и чудовищных репрессий, которые за ними последовали. Великобритания намерена работать с зарубежными партнерами для санкций в отношении причастных, а также о привлечении их к ответственности».