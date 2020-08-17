"На выборы президента он не пойдет": Венедиктов рассказал, что Путин готовит транзит власти в РФ

Минувшей зимой Владимир Путин, предложив провести в стране конституционную реформу, позоляющую обнулить его президентские сроки и заново переизбраться главой государства, вновь активизировал разговоры о будущем российской властной вертикали. После этого многие политологи, журналисты и эксперты из других областей фактически обвинили российского лидера в том, что всю историю с внесением изменений в Конституцию страны он затеял исключительно для того, чтобы продлить срок своего нахождения у власти.

Между тем российский журналист и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, ссылаясь на собственные источники в Кремле, предположил, что прогнозы о «вечном» правлении Путина не имеют ничего общего с действительностью. По словам собеседников Венедиктова, к 2024 году Владимир Владимирович готовит транзит власти, после которого покинет свой пост. Об этом журналист рассказал, давая комментарии по событиям в Белоруссии и попыткам Александра Лукашенко всеми средствами удержать контроль над властью в стране.

«Кажется, что Александр Лукашенко будет до последнего держаться за власть. Особенно понятно это стало после сегодняшнего выступления, где он заявил следующее: "вы можете меня убить, но я не уйду".

Это достаточно критичное заявление. Также бросилось в глаза то, что Лукашенко заявил об этом под свист работников и крики "уходи".

Касаемо прогнозов о том, что следующая революция произойдет у нас в стране — в России ситуация немного другая. Лично я считаю, что Владимир Путин пойдет на очередной президентский срок в 2024 году.