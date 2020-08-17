Максим Шевченко: Внука Назарбаева могли убить, подсунув яд

О внезапной смерти эксцентричного 30-летнего внука экс-президента Казахстана Sobesednik.ru поговорил с публицистом Максимом Шевченко.

– Как вы считаете, сам ли умер Айсултан Назарбаев или это могло быть политическое убийство?

– Могло быть и политическое, – считает Максим Шевченко. – Кто может отрицать возможность насильственной смерти у представителей такой фамилии, в такой политической ситуации, с таким количеством врагов?..

Много разного говорили про Айсултана Назарбаева даже его родственники. Про его наркотическую зависимость, например. Но это не исключает возможности его физического устранения. Тем проще его было убить. Подсунуть яд, например. У семьи очень много внешних врагов.

Я лично знаю Даригу Назарбаеву (старшая дочь бывшего лидера Казахстана. – Прим. Sobesednik.ru) и понимаю, что сейчас она испытывает горечь. С моей стороны сейчас было бы некорректно рассуждать на эту тему. Могу только выразить ей соболезнования.

Напомним, что Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне в ночь на 16 августа. Первая озвученная версия причины смерти – сердечный приступ. Но учитывая все обстоятельства жизни молодого человека, версию убийства, считают, эксперты, полностью исключить нельзя.

Айсултан стал неотъемлемой частью новейшей истории Казахстана. Пока авторитет деда усилиями госпропаганды формировался как незыблемый и консервативный, внук устроил настоящее международное шоу из жизни своей семьи.

В прошлом году в Лондоне он был осужден условно за то, что, находясь в состоянии наркотического опьянения, забрался в чужую квартиру. А когда патрульный попытался его задержать, начал кусаться. Еще одна его громкая выходка: Айсултан объявил, что он не внук, а сын Нурсултана Назарбаева.

Максим Шевченко // Фото: Global Look Press

Но самое пристальное внимание к персоне погибшего наследника было приковано, когда он объявил о многомиллиардных объемах коррупции при сделках между Россией и Казахстаном. И попросил политического убежища в Великобритании. Оппозиция Казахстана попыталась сделать его своим новым «флагом», но ненадолго. Высказывания младшего Назарбаева все больше напоминали безумства.

Последние несколько месяцев он явно увлекался мистикой и оккультизмом, угрожал в соцсетях действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву, бизнесмену Владимиру Киму. Риторика в этих постах действительно была слишком красочной для здорового человека. Например, Айсултан писал, что Токаеву «нужно проверить почки» и он «вряд ли переживет второй удар по планете Земля».

Елена Черных.