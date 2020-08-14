Кандидат в вице-президенты Америки оказалась потомком рабовладельцев

Камала Харрис, которую кандидат в президенты США Джо Байден выбрал в качестве вице-президента в случае своей победы, оказалась связана с рабовладельческим прошлым Америки. Об этом пишет Telegram-канал «Новый век» со ссылкой на другие каналы и соцсети.

Напомним, что Харрис является первой в истории темнокожей женщиной, ставшей кандидатом в вице-президенты Америки. В 2010-2017 годах она работала генеральным прокурором Калифорнии. После ее назначения напарницей Байдена многие СМИ отмечали, что с помощью индийских и ямайских корней Харрис демократы надеются получить на будущих выборах голоса темнокожих и азиатских избирателей.

Подчеркивалось также, что экс-генпрокурор Калифорнии, как и бывший президент Барак Обама, не является потомком рабов, что может стать важным нюансом во время политической гонки. Теперь же в информационном пространстве появились иные сведения: якобы прадед кандидата в вице-президенты США Гамильтон Браун не только был свободным человеком, но и сам владел не менее 200 душами.

Однако на фоне появившихся слухов о жестокости Харрис на посту генпрокурора и о том, что продвинуться по карьерной лестнице ей якобы помогали сексуальные связи с влиятельными мужчинами, отметим, что очерняющие напарницу Байдена факты могут быть связаны исключительно с ожесточенной политической борьбой за президентство.