Дегтярева просят отдать детям яхту, протесты в Минске: главное к утру 12 августа

Хабаровский образовательный центр обратился к врио губернатора региона с просьбой передать учреждению правительственную яхту. Как отметило руководство «Краевого центра образования» в видеопослании к Михаилу Дегтяреву, катер «Виктория» мог бы пригодиться в исследованиях, которые проводят учащиеся центра. Правительство пытается продать судно уже полтора года, однако до сих пор никто не изъявил желания его купить, отмечает «РИА Новости». Начальная цена катера была установлена в размере 30 млн рублей.

В Минске вечером 11 августа продолжились акции протеста и задержания, передает белорусская служба «Радио Свободы». Силовики применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ; ОМОН штурмует подъезды, где могут скрываться участники акций, сообщает РБК со ссылкой на Sputnik Беларусь. Протесты проходят также и в ряде других городов. СК задержал российских координаторов «Открытой России» Артема Важенкова и Игоря Рогова, пишет БелТА. Они находятся в статусе подозреваемых по делу об участии в массовых беспорядках.

Президент США Дональд Трамп назвал главной мировой проблемой заключение соглашения с Москвой по ядерным вооружениям, передает ТАСС. По словам главы государства, в настоящий момент активно ведется работа по заключению ядерной сделки с Россией, которая «очень хочет этого» и «не будет затягивать». На вопрос о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) Трамп по-прежнему не ответил.

Также американский лидер заявил об укреплении войск США во время его президентства. «Наша армия сейчас самая сильная из всех когда-либо существовавших. Я потратил $2,5 триллиона долларов. При Обаме наша армия была истощена», – цитирует Трампа «Интерфакс». Президент добавил, что у страны «также имеются космические силы», поскольку он «заботился о многих других вещах».

Кандидатом в вице-президенты США между тем впервые в истории стала темнокожая женщина. Камала Харрис, которая в 2010-2017 годах работала генеральным прокурором Калифорнии, теперь будет напарницей претендента на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии Джозефа Байдена. Дональд Трамп назвал выдвижение 55-летней Харрис самым удачным развитием событий для республиканцев.