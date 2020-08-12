В гостях у Лукашенко: где жили и что ели перед арестом 33 бойца ЧВК Вагнера

Корреспондент Sobesednik.ru «прошел путем наемников» – поспал на тех же кроватях, попил тот же кефир и побегал от тех же клещей, что и они.

На время минской командировки, задачей которой был репортаж о событиях в Белоруссии до и после президентских выборов 9 августа, я поселился в том самом месте, где арестовали 33 бойцов ЧВК, – санатории «Белорусочка». И вот что там увидел.

«Белорусочка» встречает постояльцев портретом соратника Александра Лукашенко. Михаил Орда — глава Федерации профсоюзов Беларуси, которая курирует этот санаторий. Кроме того, Орда ещё и глава предвыборного штаба действующего президента. В общем, так себе место для конспиративной квартиры.

На территории – четыре корпуса с разной ценовой категорией. Бойцы ЧВК жили в 4-ом — самом удаленном на территории. Он считается чуть комфортнее, чем остальные. Рядом — уютная курилка и заботливая табличка на дереве: «Осторожно, клещи».

Дизайн интерьера номеров здесь остался нетронутым годов с 80-х. Я жил в другом корпусе, но у брутальных соотечественников убранство было примерно таким же. Цены за номера пляшут от 2000 до 2700 российских рублей за ночь.

На каждом углу корпуса, где жили бойцы ЧВК, висит по 3 камеры. Мышь не проскочит, не говоря уже про кое-кого покрупнее.

А вот окна на 2 этаже, из которых задержанные последний раз видели небо не в клетку. Кажется, с тех пор сюда никого ещё не подселили.

Отсюда до столовой — 5 минут вялым шагом отдыхающего в санатории.

Ужин ветеранов горячих точек выглядел так. Салат, каша с мясом и кефир — много на таком не завоюешь, но для пищеварения полезно.

В целом, «Белорусочка» – отличный, ухоженный санаторий, где есть все для тихого семейного отдыха.

Основная аудитория отдыхающих — пенсионеры, женщины, наводящие красоту на процедурах, и семьи с маленькими детьми, для которых здесь построено несколько игровых площадок. 33 богатыря в таком месте должны были привлечь к себе внимание ещё на парковке перед воротами. Кажется, парни были не из разведки.

Рядом с кинозалом висит напоминание о главном блокбастере этого года. Говорят, из санатория был организован трансфер на досрочное голосование ещё 7 августа.

До Минска отсюда добираться долго (15 километров), но довольно удобно. Мимо специальной остановки «Санаторий "Белорусочка"» проходит сразу несколько маршрутов.

Отдыхайте курортами белорусского края с добрыми намерениями!