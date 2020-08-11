В США стреляют у Белого дома, в Беларуси – по демонстрантам. Новости к утру 11 августа

В Беларуси во время вчерашних массовых протестов ОМОН и иные силовые службы, включая военных, перестали задерживать граждан из-за отсутствия свободных мест в автозаках пишет белорусский оппозиционный телеграм-канал Nexta.

Журналист Степан Путило заявил, что разгонять белорусскую оппозицию помогают российские службы, пишет Lenta.ru со ссылкой на Nexta. Однако есть сомнения, что это так. Предполагается, что это военные разведчики-диверсанты из спецназа внутренних войск из Уручья, пишет «Новая».

«Новая газета» сообщает, что протестующие пытаются таранить ОМОН на собственных легковых машинах. Против демонстрантов используют резиновые пули.

МВД Беларуси сообщает об одном погибшем на несанкционированном митинге. Утверждается, что у него в руках взорвалось неустановленное устройство, что привело к смертельным травмам, пишет «Интерфакс».

Напомним, по официальным данным ЦИК Беларуси, Александр Лукашенко победил на выборах президента страны с 80,08% голосов. Его конкурентка Светлана Тихановская при этом якобы получила всего 10,9%.

В США тем временем Дональд Трамп был вынужден молча покинуть пресс-конференцию в Белом доме. Во время встречи с журналистами к президенту Штатов подошел сотрудник охраны и после короткого объяснения политик покинул зал. Следом за ним вышли сотрудники администрации.

После Трамп вернулся и пояснил, что около Белого дома была открыта стрельба и правоохранителям понадобилось время для того, чтобы обезвредить подозреваемого.

Официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус поприветствовал решение Словакии выслать из страны троих российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже.

«МИД Словакии дал ясно понять, что не потерпит политически мотивированных преступных действий России ни на словацкой земле, ни в Европе», — написал Ортагус в твиттере.