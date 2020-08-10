Более ста следователей занялись возбуждением дел после митингов в Минске

Глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич сообщил, что ведомство возбудило уголовные дела по факту столновений граждан с силовиками на стихийных митингах 9 августа. Об этом пишет «РИА Новости».

Напомним, многотысячные акции протеста начались в Минске и других городах Беларуси после объявлений предварительных результатов экзитполами, где кандидату Александру Лукашенко приписали почти 80% голосов.

Уголовные дела возбуждаются по делам о массовых беспорядках и насилии в отношении силовиков. По словам Носкевича, на местах работают более сотни следователей.

В СК отмечают, что против силовых служб на митингах использовались скамейки, булыжники, осколки тротуарной плитки, мусорные контейнеры, бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости. Носкевич утверждает, что многие из задержанных были в состоянии алкогольного опьянения.

«Я прошу не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. Правоохранительными органами будут приняты все возможные меры для защиты конституционного строя», — заявил начальник СК.