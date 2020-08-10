Новости Беларуси к утру 10 августа 

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской отметил, что они одержали победу как минимум на двадцати избирательных участках в столице. Отмечается, что число голосов, отданных на ее участках, выше, чем у ее соперника, бессменного президента Лукашенко, в 5-6 раз, передает «Интерфакс».

ЦИК страны заявляет, что явка на текущих выборах составила 84%. Официальные экзитполы говорили о более чем 80% поддержки Александра Лукашенко на выборах, а Тихановской приписывали голоса 7% избирателей.

«Новая газета» со ссылкой на незарегистрированное правозащитное движение «Весна» сообщает, что за время противостояния силовиков с протестующими в Минске было задержано как минимум 140 человек.

Как пишет телеграм-канал «МБХ медиа», в Минске к 4 утра по московскому времени не осталось больших групп протестующих. Силовики проводят рейды по дворам и ловят оставшихся протестующих с приминением силы.

В МВД Беларуси признали, что использовали спецсредства против демонстрантов на улице. Активисты уточняют, что речь шла о резиновых пулях, водометах, светошумовых гранатах. Также известно, что одна из служебных машин силовых служб на полной скорости сбила демонстранта.

Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» пишет, что в городе Кобрине протестующие опустили щиты. Ранее сообщалось о похожих выпадах в других белорусских городах.

ЦИК Беларуси обещал подвести итоги в 9 часов утра. По данным независимого проекта «Голос», 80% зарегистрированных проектов сервиса отдали свои голоса за Тихановскую.

Sobesednik.ru ранее писал, что в Минске автозак въехал в толпу. Есть риск, что столица останется без мобильной связи в понедельник.

Белорусская ассоциация журналистов пишет в своем телеграм-канале, что депортированную съемочную группу телеканала «Дождь» сотрудник посольства РФ довез до Смоленска.