Володин шуткой подвел Роднину и Фетисова под проверку на иностранное гражданство

Sobesednik.ru узнал у коммуниста Дениса Парфенова, инициатора проверки депутатов на вшивость, то есть на двойное-тройное гражданство, с чего все началось.

Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции вместе с комиссией по этике проверит ряд депутатов на наличие у них иностранного гражданства. Такое поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поводом послужил соответствующий депутатский запрос парламентария от фракции КПРФ Дениса Парфенова. Его мы и расспросили о том, что, собственно, происходит.

Денис Парфенов // Фото: соцсети

– Еще в апреле этого года произошел довольно забавный эпизод, – поделился Денис Андреевич. – Я тогда выступил в одном из своих роликов с критикой порядка работы Госдумы. И рассказал о том, что под предлогом борьбы с коронавирусом введен ускоренный режим рассмотрения законопроектов. Когда по большому счету законопроекты принимаются без выступлений, без задавания вопросов, без полноценной дискуссии.

На мои слова довольно быстро и неожиданно отреагировал Вячеслав Володин. Он сказал: мол, Парфенов-то в американских соцсетях пишет всякое. Давайте-ка мы проверим, не является ли он американским гражданином.

Тут надо отметить, что у Госдумы также имеются аккаунты в фейсбуке, твиттере и инстаграме. Так что, исходя из логики г-на Володина, безумные законы в ускоренном режиме нам штампует филиал Конгресса США.

– Отвечая на критику Володина, я сказал, что, конечно, польщен вниманием к моей скромной персоне. Но если уж внимательно читать социальные сети, можно увидеть: пользователи пишут о том, что у очень многих депутатов от «Единой России» есть иностранное гражданство, – продолжает Парфенов. – И, как оказалось, про эту историю не все забыли и буквально на днях ко мне поступила бумага за подписью целого руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, где он просит пояснить, о каких именно депутатах идет речь. И предоставить информацию, подтверждающую эти сведения.

Напомним, что еще в январе, анонсируя изменения в Конституции, , что человеку, не то что имеющему действующее двойное гражданство, но и когда-либо имевшему вид на жительство за рубежом, негоже занимать государственные посты. Что было успешно закреплено в Конституции.

Было, конечно, очевидно, что это булыжник персонально для Навального, у которого, несомненно, был вид на жительство во время учебы в Йельском университете. Но теперь выясняется, что иногда булыжники рикошетят. А может, это и вовсе оказался неумело брошенный бумеранг.

– Наверное, было бы слишком самонадеянно с моей стороны брать на себя функцию следственных и проверочных органов, – рассказывает Парфенов. – Поэтому мы посоветовались с товарищами и решили дать истории дальнейший, уже официальный ход, раз уж «Единая Россия» просит.

Мы подготовили депутатский запрос в целый ряд структур, начиная от Администрации президента и профильных подразделений – Госдумы, Совета Федерации, Правительства РФ, плюс ряд других ведомств, где подробно изложили видение этого вопроса. И сослались на публикации не просто в соцсетях, а в СМИ, где черным по белому написано, что целый ряд людей, в том числе депутатов Госдумы и занимающих серьезные государственные должности, подозреваются в наличии у них иностранного гражданства.

В приложенной к запросу (копия имеется в распоряжении редакции) публикации издания «Аргументы недели» от 4 мая 2019 года перечислены несколько десятков предполагаемых обладателей двойного гражданства. Среди них вице-премьер Дмитрий Козак (ВНЖ в Швейцарии), министр промышленности и торговли Денис Мантуров (ПМЖ в Испании), губернатор Московской области Андрей Воробьев (ВНЖ Испании и Израиля), депутаты Александр Жуков (ВНЖ Великобритании), Вячеслав Никонов (гражданство США) и др., несколько сенаторов. В том числе Елена Мизулина (ВНЖ Бельгии) и Сулейман Керимов (ПМЖ Франции).

Список очень длинный и, по данным телеграм-канала «Кремлевский безбашенник», далеко не полный.

– Мы специально ссылаемся на сообщения СМИ, – поясняет Денис Парфенов. – Потому что если бы мы отправили в госорганы то, что пишут про «Единую Россию» в социальных сетях, думаю, им было бы очень трудно это читать.

Я считаю, будет более правильным, если этим вопросом займутся те, кому это положено по должности, – отмечает депутат. – И посмотрим, нет ли у представителей партии парламентского большинства «Единая Россия» иностранных граждан или людей, тем или иным образом связанных с заграницей. Будем внимательно ждать, что они нам скажут. Уверен, ответы могут нас сильно заинтересовать.

Но иллюзий быть не должно, – трезво рассуждает Парфенов. – Мы понимаем, что это все – одна крупная система, части которой зачастую друг друга прикрывают и стараются лишний раз не подставлять под огонь критики. Но тем не менее, посмотрим, что они нам скажут.

Напомним, Sobesednik.ru и сам уже выпустил несколько расследований, в которых говорится о наличии у российских сенаторов, депутатов и губернаторов недвижимости и бизнеса в Европе: