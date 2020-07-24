Гудков: Путин дал индульгенцию Кадырову, присвоив звание генерал-майора Росгвардии

Неоднозначный указ президента о присвоении Рамзану Кадырову звания генерал-майора Росгвардии прокомментировал для Sobesednik.ru политик, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков.

– Это, конечно, очень необычно – присваивать звание генерал-майора действующему главе региона. Это все равно, что Собянину сейчас присвоить генеральское звание или какому-нибудь другому губернатору.

Я склонен верить, что момент выбран неслучайно – именно сейчас, когда Кадыров становится мишенью во всем мире. Он стал раздражать весь мир угрозами, требованиями извинений. От Зеленского потребовал, осталось потребовать чего-нибудь только от папы Римского и королевы Англии.

Кадыров и члены его семьи объявлены персонами нон-грата в США. Это автоматически влечет признание их персонами нон-грата в Британии, странах Королевского Британского содружества — это достаточно большой перечень стран, где его уже не желают видеть. И это серьезно. Потому что дальше — санкции Евросоюза, и останется ему ездить в Катар, Эмираты, а больше никуда его пускать не будут.

Я думаю, Путин захотел его таким образом поддержать. Тем более, в Европе сейчас ширится скандал с убийством оппонентов Кадырова. Последнее произошло в Вене.

Присвоение сейчас звания генерал-майора Росгвардии — это поддержка и поощрение Рамзана Кадырова. И индульгенция на дальнейшие действия.