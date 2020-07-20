Госдеп запретил семье Кадырова въезд в Штаты за нарушение прав человека

Глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил, что Рамзану Кадырову, его жене и дочерям запрещен въезд на территорию страны.

Об этом пишет «Новая газета».

Напомним, ранее США уже ввели ограничения для Кадырова – в связи с делом Магнитского. Теперь въезд в США его семье запрещен по причине «серьезных нарушений прав человека, совершенных более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни».

Помпео осудил угрозы главы республики в сторону журналистов, освещавших в невыгодном для властей свете ситуацию с пандемией в Чечне.

Глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что российской стороне сложно будет отреагировать на это зеркально. По ее словам, «что-нибудь придумают». Сам Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на санкции так: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!»