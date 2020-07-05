Свидетеля убийства чеченца в Австрии перевели в разряд подозреваемого

В деле об убийстве критиковавшего Рамзана Кадырова чеченского блогера Мамихана Умарова появился второй подозреваемый.

Изначально мужчину считали свидетелем, однако после допроса австрийская полиция усомнилась в его показаниях, которые, по их мнению, оказались путанными. Он был задержан. Об этом сообщает агентство APA.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Умаров был застрелен в голову в городе Герасдорф недалеко от Вены. В Австрии он находился с 2007 года, прося дать ему политическое убежище. Он был последовательным противником главы Чечни, где, по данным местного издания OE24, и был заключен контракт на убийство блогера. К расследованию кроме полиции также подключена контрразведка, так как дело может иметь политическую подоплеку. Первого возможного исполнителя убийства уже задержали в Линце.