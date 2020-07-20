Лукашенко дал обещание поднять экономику Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что решит трудности, связанные с пандемией, и заявил, что с 2021 года необходимо поднимать темпы роста экономики в стране до мирового уровня.

Об этом сообщает БелТА.

«Нужно найти, выхватить каждый шанс, любую возможность для движения вперед. От Нацбанка я также жду более активного участия в данном процессе. Это не мечтания. Мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься. Насколько это возможно, мы должны удержаться при всех проблемах в этом году», — сказал глава государства на встрече с руководством Национального банка.

Лукашенко указал на необходимость помощи предприятиям, которые действительно попали в сложное положение. «Вы мою позицию знаете: кто сложил руки или, не дай бог, людей начал увольнять, на поддержку государства пусть не рассчитывает. Притом меры за то, что выбрасывают людей на улицу, будут самые жесткие. Но тем, у кого есть "живые" экспортные контракты или кто запустил инвестиционный проект, надо помочь обязательно. Это деньги возвратные», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что возможность экономического развития в стране все еще есть, добавив, что важнейшим условием для этого является снятие ограничений из-за коронавируса в других странах, поскольку экономика Беларуси ориентирована на экспорт.