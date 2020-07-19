Глава РУСАДА предупредил о возможных инсценировках его самоубийства

Юрий Ганус, возглавляющий Российское антидопинговое агентство, не намерен покидать свой пост, несмотря на различные угрозы. Об этом он рассказал в своем Twitter, отметив, что любит жизнь и не станет совершать суицид, хотя подобные инсценировки со стороны его недоброжелателей возможны.

«Официально заявляю: я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством, и все посмертные записки считайте полученными помимо моей воли», — пишет он, комментируя «несостоятельность» отчета Финэкспертизы, по мнению Гануса, направленного на его отстранение. Отчет был произведен по заказу Олимпийского комитета России.

«Ничего кроме разочарования и гнева. По тому, как складывались наши отношения, я знал, что мы не одна команда. Понимая, что наше исследование дискредитировало заказной отчет, все переходит в другую плоскость. И как слушатель Института Генпрокуратуры РФ, я работал в т.ч. над лабораторными по висельникам и др., хочу заявить, что я не буду уходить добровольно из жизни и буду продолжать борьбу», — пояснил он.

Комментируя свой твит «Фонтанке», Ганус пояснил, что таким образом хочет упредить возможные попытки выдать его устранение за самоубийство: «Я понимаю по своему опыту, что могут быть инсценировки, я упреждаю своих недоброжелателей, [в том числе] с учетом моих предшественников».

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)