США ввели санкции против КНР из-за принятия закона о госбезопасности в Гонконге

Президент США Дональд Трамп подписал закон, вводящий санкции в отношении Китая из-за принятия закона об обеспечении государственной безопасности в Гонконге — специальном административном районе КНР.

Об этом сообщает «Медуза».

Закон предусматривает санкции против компаний и людей, участвовавших в принятии закона о госбезопасности, который расширяет полномочия китайских спецслужб в Гонконге.

На пресс-конференции Трмп заявил, что закон нацелен на привлечение Китая к ответственности за его «агрессивные действия против народа Гонконга».

Трампом также был подписан указ об отмене торгово-экономических преференций США для Гонконга. «Теперь к Гонконгу будет такое же отношение, как к материковому Китаю: никаких особых привилегий, никакого особого экономического отношения, а также никакого экспорта чувствительных технологий», — заявил Трамп.

МИД КНР в свою очередь намерен ввести ответные санкции в отношении США. В Министерстве считают, что США пытаются вмешиваться во внутренние дела КНР.

30 июня вступил в силу закон о госбезопасности в Гонконге, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения за действия, направленные на подрыв власти, терроризм и сговор с внешними силами.