Госдума одобрила законопроект о исключении делимитации границ из разряда экстремизма

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили поправки к ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», внесенные ранее сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым.

Пресс-служба нижней палаты парламента называет документ законопроектом о «защите территориальной целостности», а её председатель Вячеслава Володин считает, что он пресечет «любые призывы отделить от России регион или его часть», однако бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уверен, что инициатива, наоборот, легитимизирует передачу, к примеру, Курил руководством страны. «Суть проста: раньше любое изменение границ считалось экстремизмом. А теперь – любое, кроме санкционированного Кремлём. Именно за это голосовали в "поправках к Конституции". Людям было рассказано одно, а написано совсем другое. Тупой примитивный обман, который теперь оформляют изменениями в остальные законы», — комментирует он документ в своем Facebook.

Ранее Sobesednik.ru подробно разбирал содержание законопроекта. Среди изменений, которое он вносит в действующее законодательство, есть уточнение того, что должно считаться экстремистской деятельностью. В случае его принятия, таковой, как и раньше, будет являться планирование, организация и подготовка к нарушению территориальной целостности РФ, однако с утонением: «В том числе отчуждения части территории Российской Федерации». С другой стороны, из-под понятия экстремизма выносятся «делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами», то есть изменение границ путем официальных переговоров.