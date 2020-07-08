Депутаты предложили не считать делимитацию и демаркацию границы экстремизмом

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, уточняющий понятие экстремистской деятельности.

Инициатива законотворцев уложилась в одно предложение: они предлагают внести изменение в первый пункт статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ. В утверждении, что экстремистская деятельность — это планирование, организация и подготовка к «насильственному изменению основ конституционного строя и нарушения целостности Российской Федерации», депутаты предлагают исправить вторую часть. По их мнению, там должно быть написано: «насильственному изменению основ конституционного строя и (или) нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской Федерации) за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами"».

Таким образом уточняется, что нарушением целостности страны является «отчуждение части территории», а также из-под действия закона выводятся действия властей по корректировке государственных границ путем переговоров с другими странами.

При этом ряд СМИ, освещая действия парламентариев, обратили внимание лишь на часть про «отчуждение», опустив часть про делимитацию, демаркацию и редемаркацию. Это в своем Telegram-канале отметил экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков: «Теперь Путин может отдать Курилы (или любую другую часть России) – и ему за это ничего не будет. Ну а обычных людей как сажали, так и будут сажать. В этом Россия постоянна, как никогда», — комментирует он.

В свою очередь в пояснительной записке к документу авторы проекта объясняют необходимость уточнения закона желанием «избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности» РФ в соответствии с внесенными в Конституцию поправками.