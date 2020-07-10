Путин залег на дно Средиземного моря

Неделю назад племянник президента, бизнесмен Роман Путин стал лицом партии «Народ против коррупции», в ряды который он вступил в конце июня. «Собеседник» попытался было связаться с Романом Игоревичем, чтобы спросить его о партийных планах, о том, как именно он собирается бороться с коррупционерами из ближайшего окружении его дяди, но...

Номер председателя генполитсовета партии Григория Анисимова всю неделю был недоступен, а по единственному, указанному на сайте номеру вроде как партийного юриста, отвечает человек, который при словах «партия», «народ» и «коррупция» бросает трубку. Как выяснил Sobesednik.ru номер связан с небольшой юридической фирмой, и по нему в прошлом году набирали помощников юриста и водителя-охранника.

При этом сам новоиспеченый борец с коррупцией на прошлой неделе выложил в своем блоге фото со Средиземного моря с хэштегом #дайвингсакулами. Судя по всему, решил залечь на дно.