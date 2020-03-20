Племянник Владимира Путина может создать "партию нищих"

А вот и новый преемник нарисовался: двоюродный племянник президента Роман Путин заявил, что идет в политику.

Свою политическую организацию Путин-младший заявляет как «правоконсервативный проект» и мечтает принять участие уже в ближайших выборах в Госдуму. И хотя создавать новую партию он решил на базе недавно возникшего движения «Люди дела», которое объединяет представителей бизнеса, на партию толстосумов, как предполагает «Собеседник», новодел будет мало похож.

Конечно, сам Роман Путин – тоже вполне себе бизнесмен (даром что служил в ФСБ): у него есть несколько малоизвестных фирм и фирменная компания Putin Consulting, где размещена его официальная биография, в которой особо отмечено: «Есть у Романа и общественная миссия. Он возглавляет попечительские советы Федерации Тхеквондо России (ИТФ) и Центра военно-патриотического воспитания молодежи "Каскад" при МВД России».

Обе эти НКО состоят на учете в Минюсте и успешно действуют. Но знаете, сколько раз они подавали в ведомство отчет о своих финансах? Ноль раз. Обнулились еще раньше Владимира Путина. И по закону давно должны были быть закрыты.

Но это – ладно, в этих конторах Роман Путин только приглашенный зиц-председатель. Однако в 2013 году он создал уже собственный Фонд поддержки и развития отечественного высшего образования «Русский академический фонд». И знаете, сколько за эти годы уже Фонд подавал финансовый отчет в Минюст? Нет, не ноль. Один раз. Уже прогресс. Правда, в том единственном отчете Фонд указал, что денег в него накапало меньше 3 млн. рублей, а в этом случае НКО детальный аудит предоставлять чиновникам не обязана, уж извините.

А вот это уже удивительно. На сайте Фонда Путина-младшего прямо сказано, что он предлагает «помощь в организации научных стажировок, участие в семинарах и конференциях, а также поездки, предусматривающие работу в архивах, библиотеках и иных информационных центрах в России и за рубежом». Ну и все в этом духе. То есть, деньги там должны крутиться все же немалые. Фактически. Но формально их нет. Хотя кому нужны формальности при таком дяде.

С созданием собственной партии подобные бюджеты Романа Путина вырастут в разы, ведь любая партия – это не просто общественный, но и бизнес-проект, в который со всех сторон должны стекаться конверты с благодарностью за лоббизм. Главное, успевай эти средства тратить. И обнулять. Впрочем, составлять нужные формальные отчеты-пустышки племянник президента уже умеет. Так что партия бизнесменов по бумагам вполне может оказаться «партией нищих».